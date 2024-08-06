Ne oldu gazınız bitti mi? Instagram ile mandacıların maskesi iniyor
Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Instagram'ın kapatılması üzerine bugünkü köşesinde çarpıcı ifadeler kullandı.
İşte Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu'nun "İnstagram ile mandacıların maskesi iniyor!" başlıklı o yazısı:
Şu iddiada değilim..
İnstagram için konulan erişim engelleme, ilanihaye süreceği iddiasında değilim..
Nispeten hizaya çekilecek..
Ödemediği vergiler konusunda olsun..
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kullanıcıların suç işlemeleri halinde kimlik bilgilerini verme konusunda olsun..
Düne göre nispeten bazı adımlar atmaya mecbur kalacak..
Ve İnstagram açılacak..
Ama bu arada, İnstagrama erişim engellemesi getirilip, belki de bu yazı yayınlandığında açılmış olacağı ihtimalini de dikkate alarak söyleyeyim, açılması arasındaki sürede..
Ülkemizdeki mandacılar..
Ülkemizdeki emperyalizm uşakları..
Maskelerini kendi elleri ile indirmiş oldular..