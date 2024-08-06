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Gündem Ne oldu gazınız bitti mi? Instagram ile mandacıların maskesi iniyor
Gündem

Ne oldu gazınız bitti mi? Instagram ile mandacıların maskesi iniyor

Yeniakit Publisher
2024-08-06 11:05:00 -
Ne oldu gazınız bitti mi? Instagram ile mandacıların maskesi iniyor

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Instagram'ın kapatılması üzerine bugünkü köşesinde çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu'nun "İnstagram ile mandacıların maskesi iniyor!" başlıklı o yazısı:

Şu iddiada değilim..

İnstagram için konulan erişim engelleme, ilanihaye süreceği iddiasında değilim..

Nispeten hizaya çekilecek..

Ödemediği vergiler konusunda olsun..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kullanıcıların suç işlemeleri halinde kimlik bilgilerini verme konusunda olsun..

Düne göre nispeten bazı adımlar atmaya mecbur kalacak..

Ve İnstagram açılacak..

Ama bu arada, İnstagrama erişim engellemesi getirilip, belki de bu yazı yayınlandığında açılmış olacağı ihtimalini de dikkate alarak söyleyeyim, açılması arasındaki sürede..

Ülkemizdeki mandacılar..

Ülkemizdeki emperyalizm uşakları..

Maskelerini kendi elleri ile indirmiş oldular..

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...

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Yorumlar

Chp bu sorunlu anlayış dan kurtulmalı

Nediyo eskişehirin chp li belediye başkanı biz de sularımı keselim sevmediğimiz yerlere su vermeyelim diyor yok ya senin ne haddin nede yetkin var demek böyle düşünüyor muş gelecek adına çok üzücü.

Mustafa Kemal

İnstagramın üzerinden sözde ekmek parası deyip milyar dolarları kaçırıyor lar vergi yok bişey yok diğer toplumsal istismarları demiyorum bile. Bırakın devlet görevini yapsın herkes bu ülkenin kanunlarına uyacak nokta.
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