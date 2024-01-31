Ne olacak bu CHP’nin hali? Onu partiye ben aldım. O ise…

31 Mart'a sayılı günler kala CHP'de başlayan adaylık tartışması bitmek bilmiyor.

İstanbul Ataşehir'de 3 dönemdir belediye başkanlığı yapan Battal İlgezdi, bir kez daha aday gösterilmedi.

Aday gösterilmeyen İlgezdi bu kez de partisinden istifa etti.

Zehir zemberek bir açıklamayla Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan İlgezdi, Alevilerin partiden tasviye edildiği iddiasını ortaya attı.

Yeniden aday gösterilmeyince istifa etti

İlgezdi ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu için de üstünün çizildiğini aktardı.

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Yaşananların ardından bir açıklama yapan Battal İlgezdi, bu sefer de CHP'nin kurumsal kimliğini ve hiyerarşisini korumak için istifa ettiğini söyledi.

İsminin üzerini İmamoğlu'nun çizdiğini de belirten İlgezdi, son olarak TV100'den Bişar Özbey'e konuştu.

Özbey'e konuşan İlgezdi, Ekrem İmamoğlu'nu CHP'ye kendisinin aldığını söyledi.

"İmamoğlu'nu partiye ben aldım"

İlgezdi, “Ekrem İmamoğlu’nu partiye ben aldım. Üyelik kaydını bile ben yaptım” dedi.

Battal İlgezdi daha sonra aday gösterilmeyen mevcut belediye başkanlarının ya Kürt ya da Alevi olduğu iddiasını sürdürdü.

Dahası İlgezdi, devam eden veya yeniden aday gösterilenlerde de ciddi bir Trabzonlu yoğunluğu olduğunu belirtti.

"Ortak bir aday çıkaralım teklifinde bulundum: Ekrem Bey sizinle çalışmak istemiyorum dedi"

Son olarak Yılmaz Büyükerşen gibi veda etmek istediğini sözlerine ekleyen İlgezdi, "Ben de onun gibi veda etmek istedim, müsaade etmediler. Beni aday göstermezseniz birlikte ortak bir aday çıkaralım teklifinde bulundum. Ekrem Bey sizinle çalışmak istemiyorum diyerek cevap verdi” dedi.