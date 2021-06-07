Ne 'Koç'muş bu böyle! Terkoğlu adını anmaktan tırstı
Halk TV ekranlarında Organize suç örgütü lideri olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in videolarından medet uman Barış Terkoğlu iddiaları anlatırken Koç Holding'e yakın isimlerden biri olan İnan Kıraç‘ın adını anmaktan çekindi.
Organize suç örgütü lideri olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in, SBK Holding’in sahibi firari Sezgin Baran Korkmaz’ın silindiğini iddia ettiği 45 milyon dolar alacağının Kıraça Holding’in patronu İnan Kıraç‘ın borcu olduğu iddia edilmişti.
Sözde gazeteci Barış Terkoğlu CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV ekranlarında Peker'in iddialarını yorumlarken, Sezgin Baran Korkmaz, İçişleri Bakanlığı ve devletin adını çekinmeden kullanırken Koçların damadı İnan Kıraç'ın ismini anmaktan çekindi.