Ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeyeceğim? Araç vergisi sorgulama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Buna göre 2021 asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

2021 MTV ödemesi ne kadar?

1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 964 liradan 1051 liraya çıkacak. Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 - 1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, 1678 liradan 1830 liraya, motor silindir hacmi 1601 - 1800 cc arasında olanlar için 2964 liradan 3234 liraya, motor silindir hacmi 1801 - 2000 cc arasında olanlar için 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya ve motor silindir hacmi 2001 - 2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 3 liradan 7 bin 640 liraya yükselecek.

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