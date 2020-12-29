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Ekonomi Ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeyeceğim? Araç vergisi sorgulama
Ekonomi

Ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeyeceğim? Araç vergisi sorgulama

MTV ne kadar oldu? Asgari ücret 1 Ocak 2021'den itibaren brüt 3570,50 TL, net 2 bin 825,90 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücretin belirlenmesinden sonra asgari ücrete bağlı olarak zamlanan kalemlerin de yeni fiyatları açıklanmaya devam ediyor. Motorla Taşıtlar Vergisi (MTV) için 2021 yılında değişikliğe gidildi. Buna göre, MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi. Peki motor silindir hacmi 1300 cc, silindir hacmi 1301 - 1600 cc arasında olan otomobillerin MTV ödemesi ne kadar? Silindir hacmi 2001 - 2500 cc arasında olanlar ne kadar vergi ödeyecek?

Yeniakit Publisher
2020-12-29 11:34:00 -
Ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeyeceğim? Araç vergisi sorgulama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Buna göre 2021 asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

2021 MTV ödemesi ne kadar?

1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 964 liradan 1051 liraya çıkacak. Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 - 1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, 1678 liradan 1830 liraya, motor silindir hacmi 1601 - 1800 cc arasında olanlar için 2964 liradan 3234 liraya, motor silindir hacmi 1801 - 2000 cc arasında olanlar için 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya ve motor silindir hacmi 2001 - 2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 3 liradan 7 bin 640 liraya yükselecek.

E devlet araç vergisi sorgulamak için tıklayın

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