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Dünya Ne Filistin, ne Suriye! İsrail'den o ülkeye hava saldırısı
Dünya

Ne Filistin, ne Suriye! İsrail'den o ülkeye hava saldırısı

Yeniakit Publisher
2024-01-16 14:53:00 -
Ne Filistin, ne Suriye! İsrail'den o ülkeye hava saldırısı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bölgelere en az 15 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Sluki Vadisi, Huceyra Vadisi ve Hula beldesi çevresine 15 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Ayrıca, İsrail ordusunun, Lübnan'ın sınıra çok yakın bir mesafede bulunan Kefrkilla beldesini de "Merkava" tipi tank ile hedef aldığı kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 161 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

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