Ne Fenerbahçe, ne de Galatasaray! Anadolu kulübünden Isco bombası!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da Isco için resmi girişimler devam ediyor. Dünyadaki neredeyse tüm liglerin transfer dönemi kapanırken, Türkiye'nin bu süreci uzatması, Konyaspor için müthiş bir fırsat sağladı ve dünya yıldızı Isco'nun transferi her an açıklanabilir.

Isco transferindeki esas kritiğin maaştan geçtiği ve Konyaspor'un da bu yönde planlamalar yaptığı biliniyor. Konyaspor Başkan Vekili Mehmet Akcan, kısa zaman önce transfer hakkında açıklama yapmış ve Isco ile görüşüyoruz demişti! Sözlerine, transferi bitirmek için her şeyi yaptıklarını söyleyerek devam eden Akcan, şanslarını ise %50 gibi ciddi bir sayı ile ifade etmişti.

Beklenmedik bir şekilde başarılı çalıştırıcı İlhan Palut ile yolları ayıran Konyaspor, daha sonrasında ise kötü bir dönem geçirdi ve hala da aradığı çıkışı gerçekleştiremedi.

Dünya yıldızı Isco'nun transferi ile kulüpteki olumsuz havayı da değiştirmek isteyen yönetim, maaş konusunu çözmesi ile birlikte transferi her an açıklayabilir.

Birkaç yıl önceki bonservis değeri 90 milyon euro olan ve yıllarca Real Madrid'de forma giyen İspanyol orta saha, bu sezon başında geldiği Sevilla'da ise hocayla anlaşamadı ve bonservisini tekrar eline aldı. Yaklaşık olarak 2 aydır boşta olan yetenekli oyuncu, bu sezon Sevilla forması ile 19 maça çıktı ve 1 gol ile 3 asistlik katkı sağladı.

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Kaynak: Akşam Gazetesi