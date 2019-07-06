Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!

CHP Yurt Dışı Danışmanı Necdet Saraç, S-400 ve F-35 alımı konusunda tepki çeken ifadeler kullandı. HaberTürk'te bir canlı yayında konuşan Saraç, Türkiye’nin F-35’e de, S-400’lere de ihtiyacı olmadığını ve silahlanmadan bölgede barışı sağlayabileceğini söyledi.

Türkiye’nin F-35’lere de, S-400’lere de ihtiyacı olmadığını söyleyen Saraç, “Türkiye, barışın çok ciddi taşıyıcısı ve merkezi olabilir.” dedi ve 1920-40 arasında Türkiye’nin bunu başardığını savundu. Saraç, “Türkiye silahlanmadan bu bölgenin lideri olabilir.”diye konuştu.

Programın diğer konukları, Saraç’a bölgenin barışçı olmadığını söyleyerek tepki gösterdi.

S-400’ler neden gerekli?

Hava sahası savunmasız olan Türkiye, Barack Obama döneminde ABD üretimi Patriot füze savunma sistemi satın almak istedi. ABD'nin, stratejik müttefiki olan Türkiye’ye olumlu yanıt vermemesi üzerine Ankara, farklı alternatiflere yönelerek, Rusya'nın cazip teklifini değerlendirdi ve S-400 hava savunma sistemini satın alma kararı verdi.

Suriye savaşı başta olmak üzere güvenlik ihtiyacı gün geçtikçe artan ve hava sahası tehditlere açık hale gelen Türkiye, NATO müttefiklerince de desteklenmemesi nedeniyle kendi hava savunma sistemlerini oluşturmaya yöneldi.

Türkiye'nin Rusya'dan teslim almaya hazırlandığı günümüzün önemli askeri teknolojilerin başında gelen S-400 hava savunma sistemi, teknik özellikler, teknoloji transferi ve ortak üretim açısından rakiplerine göre ön plana çıkıyor.

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini teslim almaya hazırlanan Türkiye, ulusal güvenliği doğrultusunda bu sistemleri satın alarak hava sahasını olası tehditlerden korumayı amaçlıyor.

Aynı zamanda Rusya, S-500’lerin üretiminde Türkiye ile ortak hareket edileceğini söyledi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, “Türkiye ile S-500'leri ortak üreteceğiz.” dedi.