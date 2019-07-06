0553 313 94 23

Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!

Türkiye’nin S-400 ve F-35 almaması gerektiğini savunan CHP Yurt Dışı Danışmanı Necdet Saraç, Türkiye’nin 1920-40 arasında bölgede barışı sağladığını söyledi. Türkiye’nin; Irak, Suriye ve İran’a sınır komşusu olduğunu ve özellikle Suriye’den gelecek olan tehditlere karşı kendisini savunması gerektiğini görmeyen Saraç, CHP’nin mantığını bir kez daha gözler önüne serdi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:42

CHP Yurt Dışı Danışmanı Necdet Saraç, S-400 ve F-35 alımı konusunda tepki çeken ifadeler kullandı. HaberTürk'te bir canlı yayında konuşan Saraç, Türkiye’nin F-35’e de, S-400’lere de ihtiyacı olmadığını ve silahlanmadan bölgede barışı sağlayabileceğini söyledi.

Türkiye’nin F-35’lere de, S-400’lere de ihtiyacı olmadığını söyleyen Saraç, “Türkiye, barışın çok ciddi taşıyıcısı ve merkezi olabilir.” dedi ve 1920-40 arasında Türkiye’nin bunu başardığını savundu. Saraç, “Türkiye silahlanmadan bu bölgenin lideri olabilir.”diye konuştu.

Programın diğer konukları, Saraç’a bölgenin barışçı olmadığını söyleyerek tepki gösterdi.

S-400’ler neden gerekli?

Hava sahası savunmasız olan Türkiye, Barack Obama döneminde ABD üretimi Patriot füze savunma sistemi satın almak istedi. ABD'nin, stratejik müttefiki olan Türkiye’ye olumlu yanıt vermemesi üzerine Ankara, farklı alternatiflere yönelerek, Rusya'nın cazip teklifini değerlendirdi ve S-400 hava savunma sistemini satın alma kararı verdi.

Suriye savaşı başta olmak üzere güvenlik ihtiyacı gün geçtikçe artan ve hava sahası tehditlere açık hale gelen Türkiye, NATO müttefiklerince de desteklenmemesi nedeniyle kendi hava savunma sistemlerini oluşturmaya yöneldi.

Türkiye'nin Rusya'dan teslim almaya hazırlandığı günümüzün önemli askeri teknolojilerin başında gelen S-400 hava savunma sistemi, teknik özellikler, teknoloji transferi ve ortak üretim açısından rakiplerine göre ön plana çıkıyor.

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini teslim almaya hazırlanan Türkiye, ulusal güvenliği doğrultusunda bu sistemleri satın alarak hava sahasını olası tehditlerden korumayı amaçlıyor.

Aynı zamanda Rusya, S-500’lerin üretiminde Türkiye ile ortak hareket edileceğini söyledi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, “Türkiye ile S-500'leri ortak üreteceğiz.” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:42
  1. Ankara
  2. Necdet Saraç
  3. S-400
  4. F-35

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devrek’te trafik kazası: 7 kişi hafif yaralandı
    1. Devrek’te trafik kazası: 7 kişi hafif..
    2. TİKA'nın "2019 Tecrübe Paylaşım..
    3. TİKA'nın "2019 Tecrübe Paylaşım..
    4. Vuslat Derneği Kurban bağışlarını..
    5. 40. İTO İstanbul Rallisi başladı
    6. Cami imamını ve cemaatini..
    7. Skandal anlaşma çiğnendi bile! Terör..
    8. Bilal Erdoğan: “Mülteci yardımları..
    9. “Tarihe not düşmek için söylüyorum”..
    10. Şair Nurullah Genç: Günümüz şiiri..
    11. Brezilya'da toplu mezar bulundu
    12. Terör örgütü YPG/PKK'ya ait füze ve..
    13. Uçurumun dibinde korkunç görüntü! Bu..
    14. 2 astsubay FETÖ’den adliyeye sevk..
    15. Er Meydanı’nda başpehlivanlık ilk tur..
    16. -Park halindeki yanan araca vatandaş..
    17. Veteriner hekimlerden "bütüncül..
    18. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan..
    19. Meteorolojiden yağış uyarısı!
    20. Kars’ta uyuşturucu ve ruhsatsız..
    21. Endonezya'da 30 ev yandı
    22. Oktay'dan KKTC Başbakanı Tatar'a ziyaret
    23. Organize suç örgütü üyesi 9 kişi..
    24. Büyükşehir’den dondurma fiyatları..
    25. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    26. İran: “İngiltere Petrol tankerimizi..
    27. Başkan Pekmezci, iki çiftin nikahını..
    28. Mersin’de hafriyat kamyonu devrildi: 2..
    29. 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın..
    30. Türkiye’de 100 bin TL’ye kadar satılan..
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!