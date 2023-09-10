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Medya Ne edirsen Paşinyan? Yaptığı hamle herkesi şok etti
Medya

Ne edirsen Paşinyan? Yaptığı hamle herkesi şok etti

Yeniakit Publisher
2023-09-10 11:46:00 -
Ne edirsen Paşinyan? Yaptığı hamle herkesi şok etti

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Rusya bölgeyi terk ediyor" diyerek yeni taliplere mavi boncuk dağıtan Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın boyundan büyük işlere kalkıştığını belirtti.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Rusya bölgeyi terk ediyor" diyerek yeni taliplere mavi boncuk dağıtan Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın boyundan büyük işlere kalkıştığını belirtti. Altınok, yazısında özetle şunları kaydetti:

“ABD ile tatbikat, Putin hakkında tutuklama kararı içeren Roma Statüsü'nü meclisten geçirmek falan derken Ermenistan Başbakanı Paşinyan vites artırıyor.
Geçen de "Rusya bölgeyi terk ediyor" diyerek yeni taliplere mavi boncuk dağıtıyordu.
Denge politikası için güç lazım Sayın Paşinyan. Bence yine boyunuzdan büyük işlere kalkışıyorsunuz. Olan yoksul Ermenistan halkına olacak.”

 

 
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