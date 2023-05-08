Ne doğal gaz ne petrol! Çin şaşırttı: Rüzgar enerjisine yatırım, 24,9 milyar yuana! Görülmemiş fırsatlar geliştiriyor

Çin Ulusal Enerji İdaresi’nin verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde Çin’de rüzgâr enerjisi şebekesine yeni bağlanan güç kapasitesi 10 milyon 400 bin kW’a ulaştı. Ülke genelinde büyük ölçekli rüzgâr ve fotovoltaik enerji tesisleri, hidroelektrik projeleri ve pompalı depolama projelerinin inşası hızlandırılarak yenilenebilir enerji gelişimi sağlandı.

Bu dönemde rüzgâr enerjisinin ortalama kullanım oranı yaklaşık yüzde 96,8 seviyesinde gerçekleşti ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla hemen hemen aynı seviyede kaldı. Ayrıca, rüzgâr enerjisi yatırımları yüzde 15 artarak 24,9 milyar yuanı buldu.

investing'e göre: Ocak-Mart döneminde ise Çin’de yeni artan yenilenebilir enerji kurulu gücü yıllık bazda yüzde 86,5 artışla 47 milyon 400 bin kilovata ulaşarak, ülke genelinde yeni artan toplam enerji kurulu gücünün yüzde 80,3’ünü oluşturdu.