Ne cevap verdiği öğrenildi! Babacan'dan Livaneli'ye teklif!

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de katıldığı Ayşenur Arslan'ın programında yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan'ın Zülfü Livaneli ile görüştüğünü, Livaneli'nin bu teklifi kabul etmediğini söyledi.



Saymaz, Babacan'ın oluşumu yeni fikirlere açık olsa da Davutoğlu'nun hâlen AK Parti çizgisinde olduğunu da belirtti.

Davutoğlu'nun partisi Kasım'da kurulacak

Saymaz, Davutoğlu'nun partisinin kasım ayında kurulacağını öne sürdü. İhraç süreci beklenmeden Davutoğlu ve arkadaşlarının istifa edeceklerini ve kasım ayında yeni partiyi kamuoyuna duyuracaklarını iddia eden Saymaz, yeni parti süreçlerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.