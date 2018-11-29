Ne çekilmez karın ağrısı!

Sizi iki büklüm eden karın ağrısının birçok sebebi olabilir. Oburluk, abur-cubur beslenme, soğuk algınlığı, soğuk zeminde oturma ve basit enfeksiyonlar da karın ağrısı sebeplerinin başında geliyor.

Aniden yani, 6 saat içinde başlayan, ağrıyı takiben 6 ile 12 saat içinde bulantı ve kusma olması genellikle mide-bağırsak sisteminde bir tıkanıklığın göstergesidir.

Bağırsakta olan iltihabi bir olay ise kendisini iştahsızlık, bulantı ve kusma gibi belirtilerle gösterir. Ani başlayan karın ağrısı olan her hasta detaylı bir şekilde ele alınmalıdır. Bir haftayı aşan bir süredir karın ağrısı olan hastada durum bir hekim tarafından araştırılmalıdır.

Karnın değişik bölgelerindeki ağrılar, o bölgeye has organların hastalıklarının belirtisi olabiliyor. Mide ve bağırsak bozuklukları, böbrek taşları, kadın ve erkek üreme organlarının hastalıkları, şeker hastalığı, böbrek üstü bezi hastalıkları, kadınlarda adet sancıları, bazı kan hastalıkları, kurşun ve morfin gibi maddelerin zehirlenmeleri ve zona gibi hastalıklar ile de karın ağrısı oluşabiliyor. Sadece karın boşluğundaki organlar değil akciğer iltihapları, kalp krizleri ve kaburga kırıkları da karın ağrısı yapabiliyor.

Karın sağ üst bölümünde olan ağrılarda ise karaciğer, safra kesesi ve yollarının hastalıkları ve ülser sorunları sebep olabilir.

Karın sol üst bölümünde olan ağrılarda sebeb dalak, pankreas ve karın şah damarının (aorta) hastalıkları olabilir.

Göbeğin üst bölümünde olan ağrılarda yemek borusu, mide ve on iki parmak barsağının, gastrit, ülser ve reflü gibi hastalıkları akla gelmelidir.

Karın sol alt bölümünde olan ağrılarda, kalın bağırsak iltihapları, yumurtalık sorunları, karın şah damarının hastalıkları, idrar sorunları, dış gebelik sorunu ve apandisit problemi olabilir.

Karın sağ alt bölümünde olan ağrılarda, apandisit, idrar sorunları, dış gebelik sorunu, yumurtalık sorunları, fıtık boğulması, safra kesesi ve yolları sorunları düşünülmelidir.



Karın ağrısı şikayetinin altında farklı sebepler olabileceği için rastgele ilaç almamak gerek..

Gecikmeyin

Üşütmekten kaynaklanan karın ve mide ağrısı kısa sürede geçebilirken, daha uzun süren ve tekrar eden ağrılar başka bir hastalığın habercisi olabilir.

- Şiddetli, tekrarlayıcı, artan ve devamlı karakterde ağrılar,

- Ağrı ile nefesin kesilmesi, baygınlık hissi, kanama, kusma ve yüksek ateş olması

- Karın ağrısının göğse, boyuna ve omuza yayılması

- Büyük abdestte kan görülmesi,

- Karında gerginlik ve şişme olması halinde hiç gecikilmeden bir hekime görünmekte fayda vardır..