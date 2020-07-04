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Gündem

Ne bilim dinliyorlar, ne bilim adamlarının uyarılarını! Laikçiler yine bildiğiniz gibi...

Bilim adamlarının bir türlü 'aydın'latamadığı laikçiler yine bildiğini okudu. Sosyal mesafeyi ve uyarıları takmayan laikçi kesim, tam gaz verdiği skandal partilerle halkın canını hiçe saymaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-04 23:31:00 - 2020-07-04 23:31:52
Ne bilim dinliyorlar, ne bilim adamlarının uyarılarını! Laikçiler yine bildiğiniz gibi...

İstanbul Fatih Balat sahiline dün saat 22.00 sıralarında 2 farklı yat yanaştı. Önceden parti için rezervasyon yaptıran kişiler, tek tek yatlara bindi. Müzik eşliğinde bir süre Balat sahilinde eğlenen grup daha sonra boğaza açıldı. Eminönü açıklarında yatta eğlence yapıldığını gören sahil güvenlik ekipleri ise yata yanaştı. Yatta bir süre parti yapanlarla görüşen ekipler, eğlenceyi sonlandırdı. Balat Sahili'ndeki yatlarda yapılan eğlence havadan da görüntülendi. Eğlenceye katılan kişilerin, sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları ve maske takmadıkları görüldü.

Tekne ve yatlar gece kulübü oldu

Eğlence mekanları kapalı olduğundan dolayı İstanbul'da bazı organizatörler yasağı delerek tekne ve yatları gece kulübüne dönüştürüyor.

Özellikle hafta sonları çeşitli noktalardan hareket eden tekne ve yatlar boğaza açılıyor, saatler gece yarısını geçtikten sonra da parti veriliyor. Organizatörler "Vip Yat Parti", " Efsane Yat Parti" paylaşımlarıyla sosyal medya üzerinden müşteri topluyor. Tekne ve yatlarda Dj performanslarının yanı sıra dans ve oryantal gösterileri de sunuluyor.

Teknede sosyal mesafesiz parti

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde de Boğaz'a açılan tekne ve yatlarda düzenlenen partilerde onlarca kişi koronavirüse aldırış etmeden eğleniyor. Koronavirüsle ilgili hiç bir kural ve tedbir ise gözetilmiyor. Partiye katılanların sosyal medya da yayınladıkları görüntülerde tüm kuralların hiçe sayıldığı ancak partiye katılan bazı kişilerin maskelerini çenesine taktıkları görülüyor.

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