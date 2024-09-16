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Ekonomi Ne Araplar ne Ruslar ne de Almanlar! Şimdi Türkiye'ye onlar akın akın geliyor
Ekonomi

Ne Araplar ne Ruslar ne de Almanlar! Şimdi Türkiye'ye onlar akın akın geliyor

Yeniakit Publisher
2024-09-16 07:55:00 - 2024-09-16 08:00:15
Ne Araplar ne Ruslar ne de Almanlar! Şimdi Türkiye'ye onlar akın akın geliyor

Muğla Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2024'ün ilk 8 ayında şehre en çok turist gönderen ülkeyi açıkladı.

Muğla Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2024'ün ilk 8 ayında kente gelen turist sayısını açıkladı.

Muğla'yı 2024'ün 8 ayında 2 milyon 617 bin 473 yabancı turist ziyaret etti.

İngilizler ilk sırada

En çok turistin geldiği ülkeler, sırasıyla 1 milyon 118 bin 79 kişiyle İngiltere, 278 bin 465 kişiyle Rusya, 211 bin 510 kişiyle Polonya, 163 bin 638 kişiyle Almanya, 66 bin 498 kişiyle Hollanda oldu. Diğer ülkelerden de kente 779 bin 283 turist geldi.

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Yorumlar

Saffet

Ev arsa satinda aliyorlarsa Bu iyiye alemet değil diye düşünüyorum

Şeyh Şamil

Ev alsınlar ama topraģı asla yabancıya sat.ayın. sadece kiralayın.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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