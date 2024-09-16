Ne Araplar ne Ruslar ne de Almanlar! Şimdi Türkiye'ye onlar akın akın geliyor

Muğla Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2024'ün ilk 8 ayında kente gelen turist sayısını açıkladı.

Muğla'yı 2024'ün 8 ayında 2 milyon 617 bin 473 yabancı turist ziyaret etti.

İngilizler ilk sırada

En çok turistin geldiği ülkeler, sırasıyla 1 milyon 118 bin 79 kişiyle İngiltere, 278 bin 465 kişiyle Rusya, 211 bin 510 kişiyle Polonya, 163 bin 638 kişiyle Almanya, 66 bin 498 kişiyle Hollanda oldu. Diğer ülkelerden de kente 779 bin 283 turist geldi.