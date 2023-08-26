Ne altın ne de dolar! İslam Memiş duyurdu: Fiyatı düştü, bunu alan kazanır

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi ve çok önemli tespitlerde bulundu. Memiş'ten yatırımcılara dikkat çeken euro tavsiyesi geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını önceki gün 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 25'e çıkarılmasına karar verdiği bildirildi.

Duyuruda, Kurul'un, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiği belirtildi.

Faiz kararı sonrası piyasalar da bu duruma anında tepik verdi, döviz ve altın fiyatları çakıldı.

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Merkez Bankası'nın faiz kararını tv100'de 10'dan 12'ye programında Hande Aydemir'e değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten önemli açıklamalar geldi ve euroyla ilgili dikkat çekici öngörüde bulundu.

Memiş, "Yatırım yapacaklar dolara değil euroya yapmalı çünkü euro dolara göre biraz daha değer kaybetti. Resmi kur tarafında 28,63 lira seviyesinde serbest piyasalarda 28,77-28,63 lira aralarında dengelenme çabasını sürdürüyor" açıklamasında bulundu.