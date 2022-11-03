Ne adres var ne de telefon! Bay Kemal’den sanal fon turu

Takvim gazetesi Alpaslan Düven, önce CHP liderinin fon istediği Creator Fund'un sitesine girdi. Adresi olmadığını fark etti. Telefona kimse cevap vermedi. Epostaya da ters bir yanıt geldi: Niye arıyorsunuz?

Düven ise vazgeçmedi. Bu kez Creative UK ile görüşmeyi denedi. Onun da adresini görmedi! Sadece telesekreter "3 güne döneriz" dedi. Bu durum, Kılıçdaroğlu'nun sırlarına bir yenisini daha ekledi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sır perdesi, Akit TV'de Murat Alan'ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Kılıçdaroğlu İngiltere'de dolandırılırsa hiç şaşırmaz. "İktidar olursanız biz size şu kadar milyon dolar getiririz, şöyle bir sözleşme imzalayalım, peşinat olarak şu kadar yollarsanız... Nasıl olsa siz Türkiye'deki en büyük bankanın yüzde 28 hissedarısınız."

Ben Kılıçdaroğlu'nun Amerika ziyaretinde olduğu gibi İngiltere ziyaretinde de daha nice 8 saatlerin sır perdesi olarak karşımıza çıkacağını tahmin ediyorum.