NBA'de Alperen skandalı: Hakkı yenen milli yıldız konuştu
Spor

NBA'de Alperen skandalı: Hakkı yenen milli yıldız konuştu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
NBA’de Alperen skandalı: Hakkı yenen milli yıldız konuştu

NBA'de Houston Rockets formasıyla devleşen milli gururumuz Alperen Şengün, istatistikleri altüst etmesine rağmen All-Star kadrosuna dahil edilmemesine tepki gösterdi. Genç yıldız, "Seçilememek benim için büyük bir hayal kırıklığı" diyerek NBA yönetiminin ve oylama sisteminin adaletsizliğine sitem etti.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, All-Star seçilememesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün, All-Star seçilememesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını ancak bunun kendisini daha çok motive edeceğini söyledi.

NBA'de Indiana Pacers'ı 118-114 yendikleri maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan milli basketbolcu, "Benim hedefim, geçen yıldan sonra her yıl All-Star olmaktı. Seçilememek benim için hayal kırıklığıydı. Ligde çok fazla yetenek var ve hala gencim. Eninde sonunda bunu başaracağım. Bu durum beni sadece daha çok çalışmaya itecek." diye konuştu.

Bu durumlarda her zaman iyi yönde motive olduğunu vurgulayan Alperen, "Hala gerçekleştirmem gereken hedeflerim var. Sadece daha çok çalışmam lazım. Yaptığım işte disiplinli olmalıyım. Umarım NBA'de uzun yıllar oynarım ve All-Star seçimleri olur. Mutlaka yapacağım." dedi.

Pacers karşısında 39 sayı, 16 ribaunt, 5 asistle takımına liderlik eden Alperen, performansıyla ilgili soruya, "Aslında mesele sadece All-Star olmak değil, kendimi kanıtlamam gerekiyor. Dediğim gibi, geçen ayı pek iyi geçirmedim ama artık yeni bir aydayız. Agresif olmalıyım. Kim olduğumu ve her maçı nasıl domine edebileceğimi hatırlamam gerekiyor. Kendime güvenmeli, sahaya çıkıp işi bitirmeliyim. Ben buyum ve her maç yapacağım şey de bu." cevabını verdi.

