NBA yeni sezon maçları ne zaman? NBA 2019-2020 maçları hangi kanalda izlenir?

Dünya çapında basketbolseverlerin gözdesi olan NBA’da yeni sezon başladı. NBA'in 74. sezonunun açılış gününde, 2 maç oynandı. Yeni sezonun ilk maçında 2019’da tarihinin ilk şampiyonluğunu kazanan Toronto Raptors, New Orleans Pelicans’la kozlarını paylaştı. Peki, NBA maçları hangi kanalda izlenir? İşte NBA yeni sezon maçlarına dair ayrıntılar...

NBA maçları hangi kanalda izlenir?

NBA yeni sezon maçları Türkiye’deki yayıncı olan S Sport’tan canlı olarak ekranlara gelecek.

NBA’de ülkemizi bu sezonda Cleveland Cavaliers’tan Cedi Osman, Philadelphia76ers’tan Furkan Korkmaz ve Milwaukee Bucks’tan Ersan İlyasova temsil edecek. Türkiye Milli Takımı'ndan Ersan İlyasova, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın mücadele edeceği ligin ikinci gününde ise 11 karşılaşma yapılacak. Ersan'ın 12, Cedi ve Furkan'ın ise NBA'deki 3. yılları olacak.

Geçen yılı 13 sayı ve 4,7 ribaunt ortalamalarıyla tamamlayarak dikkatleri üzerine çeken Cedi'nin forma giydiği Cleveland Cavaliers, Orlando Magic deplasmanına gidecek.

Furkan'ın yazın 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı'ndaki önemli rakiplerinden Boston Celtics'i konuk edecek.

Ersan'ın takımı Milwaukee Bucks da üçüncü gün sahaya çıkacak. Geçen sezon 2001'den beri ilk kez konferans finali oynayan Bucks, Houston Rockets'ın konuğu olacak.

NBA 2019-2020 sezonu maç tarihleri

23 Ekim 2019 Çarşamba 03:00

Toronto Raptors - New Orleans Pelicans

23 Ekim 2019 Çarşamba 05:30

L. A. Clippers - L. A. Lakers

24 Ekim 2019 Perşembe 02:00

Charlotte Hornets - Chicago Bulls

24 Ekim 2019 Perşembe 02:00

Indiana Pacers - Detroit Pistons

24 Ekim 2019 Perşembe 02:00

Orlando Magic - Cleveland Cavaliers

24 Ekim 2019 Perşembe 02:30

Brooklyn Nets - Timberwolves

24 Ekim 2019 Perşembe 02:30

Miami Heat - Memphis Grizzlies

24 Ekim 2019 Perşembe 02:30

Philadelphia 76ers - Boston Celtics

24 Ekim 2019 Perşembe 03:30

Dallas Mavericks - Washington Wizards

24 Ekim 2019 Perşembe 03:30

San Antonio Spurs - New York Knicks

24 Ekim 2019 Perşembe 04:00

Utah Jazz - Oklahoma City Thunder

24 Ekim 2019 Perşembe 05:00

Phoenix Suns - Sacramento Kings

24 Ekim 2019 Perşembe 05:00

Portland Trail Blazers - Denver Nuggets

25 Ekim 2019 Cuma 02:00

Detroit Pistons - Atlanta Hawks

25 Ekim 2019 Cuma 03:00

Houston Rockets - Milwaukee Bucks

25 Ekim 2019 Cuma 05:30

Golden State Warriors - L. A. Clippers

26 Ekim 2019 Cumartesi 02:00

Boston Celtics - Toronto Raptors

26 Ekim 2019 Cumartesi 02:00

Charlotte Hornets - Timberwolves

26 Ekim 2019 Cumartesi 02:30

Brooklyn Nets - New York Knicks

26 Ekim 2019 Cumartesi 03:00

Memphis Grizzlies - Chicago Bulls

26 Ekim 2019 Cumartesi 03:00

New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks

26 Ekim 2019 Cumartesi 03:00

Oklahoma City Thunder - Washington Wizards

26 Ekim 2019 Cumartesi 04:00

Denver Nuggets - Phoenix Suns

26 Ekim 2019 Cumartesi 05:00

Sacramento Kings - Portland Trail Blazers

26 Ekim 2019 Cumartesi 05:30

L. A. Lakers - Utah Jazz

27 Ekim 2019 Pazar 00:00

Milwaukee Bucks - Miami Heat

27 Ekim 2019 Pazar 02:00

Detroit Pistons - Philadelphia 76ers

27 Ekim 2019 Pazar 02:30

Atlanta Hawks - Orlando Magic

27 Ekim 2019 Pazar 02:30

New York Knicks - Boston Celtics

27 Ekim 2019 Pazar 04:00

Chicago Bulls - Toronto Raptors

27 Ekim 2019 Pazar 04:00

Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers

27 Ekim 2019 Pazar 04:00

Houston Rockets - New Orleans Pelicans

27 Ekim 2019 Pazar 04:00

Utah Jazz - Sacramento Kings

27 Ekim 2019 Pazar 04:30

San Antonio Spurs - Washington Wizards

27 Ekim 2019 Pazar 05:00

Phoenix Suns - L. A. Clippers

27 Ekim 2019 Pazar 22:30

Oklahoma City Thunder - Golden State Warriors