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NBA All-Star maçının başantrenörleri belirlendi

LeBron James'in takımında Denver Nuggets'tan Mike Malone, Giannis Antetokounmpo'nun ekibinde Milwaukee Bucks'tan Mike Budenholzer görev yapacak

03 Şubat 2019 Pazar 11:15
NBA All-Star maçının başantrenörleri belirlendi

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) 68'inci All-Star maçında görev yapacak başantrenörler belli oldu. 

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre NBA All-Star maçında Los Angeles Lakers'tan LeBron James ve Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo'nun oluşturacağı takımlarda görev yapacak başantrenörler belirlendi.

Karşılaşmada LeBron James'in takımının başantrenörlüğünü Denver Nuggets'ı çalıştıran Mike Malone yapacak.

Giannis Antetokounmpo'nun takımında ise başantrenörlüğü, Milwaukee Bucks'ın başında bulunan Mike Budenholzer üstlenecek.

NBA All-Star etkinlikleri, ABD'nin Charlotte kentindeki Spectrum Center'ın ev sahipliğinde 16-18 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 11:15
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