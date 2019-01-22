Nazlı Ilıcak'ın cezası belli oldu
Gazeteci Nazlı Ilıcak'ın cezası belli oldu. Ilıcak, "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.22 Ocak 2019 Salı 14:09
Nazlı Ilıcak, "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gazeteci Nazlı Ilıcak’ın, "Askeri İstihbarat ve Tahşiyeciler" başlıklı yazısına ilişkin "Devletin iç ve dış güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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