Nazlı Ilıcak'ın cezası belli oldu Gazeteci Nazlı Ilıcak'ın cezası belli oldu. Ilıcak, "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Nazlı Ilıcak, "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gazeteci Nazlı Ilıcak’ın, "Askeri İstihbarat ve Tahşiyeciler" başlıklı yazısına ilişkin "Devletin iç ve dış güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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