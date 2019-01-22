0553 313 94 23

Nazlı Ilıcak'ın cezası belli oldu

Gazeteci Nazlı Ilıcak'ın cezası belli oldu. Ilıcak, "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

22 Ocak 2019 Salı 14:09
Nazlı Ilıcak'ın cezası belli oldu

Nazlı Ilıcak, "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gazeteci Nazlı Ilıcak’ın, "Askeri İstihbarat ve Tahşiyeciler" başlıklı yazısına ilişkin "Devletin iç ve dış güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 14:09
  1. NAZLI ILICAK
  2. Nazlı Ilıcak'ın cezası belli oldu

YORUM YAZ

  • HakanHakan1 sa önce
    Bu ulkenin adaleti garibanlara yetiyor niyeyse. Omur boyu agirlastirilmis hapis cezasiyla yargilanan vatan haini 5 yil bilmem kac ay ile pacayi siyiriyor. Umarim kodesinde geberir.
  • uyan tcuyan tc1 sa önce
    yani ılıcak için beraat demektir. adaleş mülkün temelidir. paran varsa senin için yeni kanun bile icat ederler. paran yoksa yatta geber sürün. haklı bile olsan adaleşin kapısından bile geçme.işte tc adaleşi 50 senedir budur. yaşasın tc adaleşi. akp adaleştede sınıfta kalmıştır.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Mahalleli tedirgin! Çuvallara koyup dereye atıyorlar
  1. Mahalleli tedirgin! Çuvallara koyup..
  2. Fazıl Say'dan çok konuşulacak Erdoğan..
  3. İsrail Gazze'nin yüzde 15'ini "tampon..
  4. Bir ilçe küçük kıza ağladı! Doktoru..
  5. Eskişehir'de FETÖ operasyonu
  6. ANALİZ- Finans piyasalarında algoritma..
  7. Annesini öldüren sanığa..
  8. İş gücünü yeni yeteneklerle donatmanın..
  9. PFDK'den Diagne'ye 4, Eljif'e 2 maç ceza
  10. "1 Şubat'tan itibaren bütün..
  11. Lübnan'da "2. Türk-Arap Ekonomi Zirvesi"
  12. Türkiye 2018'de Özbekistan'ın dördüncü..
  13. Özhaseki açık açık uyardı: Bazı..
  14. MHP'nin Belediye Başkan adayı vefat etti
  15. Mısır'da devrim gençliğinin hayal..
  16. Filistinli mahkumlar İsrail’in..
  17. Kılıçdaroğlu için para toplayan CHP,..
  18. PFDK açıkladı! Tükürüğe 4 maç ceza
  19. DÜZELTME
  20. PFDK rakibine tüküren Diagne'ye acımadı!
Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

Günün Karikatürü

22 Ocak 2019
Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık