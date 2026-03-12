Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’a FETÖ’den hapis
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, “Silahlı terör örgütüne yardım” suçundan yargılanan Ayşe Nazlı Ilıcak ile Ahmet Hüsrev Altan hakkında kararını verdi. Ilıcak’a, “Silahlı terör örgütüne yardım” suçundan 3 yıl 9 ay, Altan’a da aynı suçtan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2025/356 Esas sayılı dosyada, gazeteciler Ayşe Nazlı Ilıcak ve Ahmet Hüsrev Altan hakkındaki karar açıklandı. Yargıtay'ın bozma ilamları doğrultusunda yeniden yapılan yargılamada, her iki isim de "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan mahkum edildi.
YARGITAY BOZMUŞTU
Daha önce verilen kararların Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden açılan dosyada, mahkeme heyeti bozma gerekçelerini dikkate alarak yargılamayı tamamladı.
Mahkeme heyeti, dosyadaki deliller ışığında sanıkları "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılmasına karar verdi. Ilıcak'a, "Silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verilirken, Altan da aynı suç kapsamında 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.