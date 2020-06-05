  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Nazım Hikmet büstü 14 yıl sonra yerinde

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un talimatı ile yaptırılan Nazım Hikmet büstü, şairin 57.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 23:04:57 -
Nazım Hikmet büstü 14 yıl sonra yerinde

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un talimatı ile yaptırılan Nazım Hikmet büstü, şairin 57. ölüm yıl dönümü olan 3 Haziran’da Belediye Kültür Merkezi’nin önüne konuldu. 14 yıl sonra yeniden yerine getirilen büstü vatandaşlar da dikkatle inceledi.


Esenyurt Belediyesi, dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet’in büstünü, daha önce bulunduğu Belediye Kültür Merkezi’nin önüne yeniden taşıdı. 2006 yılında kaldırılan Nazım Hikmet’e ait heykel, 14 yıl aradan sonra yeniden yerine getirildi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un talimatı ile yaptırılan eserleri 50’den fazla dile çevrilen Nazım Hikmet büstü, şairin 57. ölüm yıl dönümü olan 3 Haziran’da Belediye Kültür Merkezi’nin önüne konuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı