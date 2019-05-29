Nazım Hikmet, Aydın’da şiirlerle anıldı

Eğitim-İş Aydın Şubesi, dünyaca ünlü Şair Nazım Hikmet’i anmak için şiir gecesi düzenledi.

Aydın Kültür Merkezi’nde gerçekleşen geceye Eğitim-iş sendika üyeleri ve aileleri ile birlikte Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay ve Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay da katıldı. Düzenlenen gecede yönetimi il birlikte ev sahipliği yapan Eğitim-iş Aydın Şube Başkanı Remzi Çomakçı, Nazım Hikmet’i rahmet ve minnet duyguları andıklarını dile getirdi.

Gecede Nazım Hikmet’in şiirleri kronolojik olarak hayatından enstanteneler anlatılarak okundu ve söyledi. Düzenlenen gecenin ardından Aydın Vali Yardımcısı Günay, sahnede eserleri canlandırıp okuyan sanatçılara çiçek takdim ederken, Eğitim-iş Aydın Şube Başkanı Remzi Çomakçı tarafından Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’a plaket verildi. Plâketi Başkan Atay’a vermeden önce konuşan Çomakçı, “ Bu güzel tablonun oluşmasında emeği geçen arkadaşlarımıza ve Efeler Belediye Başkanımız Fatih Atay’a çok teşekkür ederiz. Önümüzde yapacağımız güzel projeler ve faaliyetler var. Bugün olduğu gibi önümüzdeki süreçte de bizlere destek olacağını bildiğimiz başkanımıza teşekkür amacıyla bu plâketi takdim ediyoruz” dedi.

Aldığı plâketten dolayı memnuniyetini dile getiren Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Eğitim-iş Başkanımız Fevzi Çomakçı’ya bu anlamlı plâket için çok teşekkür ederim. Bütün dünyanın tanıdığı, hayran olduğu Nazım Hikmet’i anmak için buradayız. Bizim çocuklarımıza böyle bir değeri öğretmek yerine, Cumhuriyet’in kurucularına hakareti maharet sayanlara inat, hepiniz buradasınız, hepinize çok teşekkür ediyorum.” dedi.