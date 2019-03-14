0553 313 94 23

Nazillili taekwondocular Türkiye Şampiyonası'nda

Aydın’ın Nazilli ilçesinde çalışmalarını sürdüren taekwondocu kardeşler Ankara’da yarın başlayacak olan Türkiye Taekwondo Şampiyonası'na katılacak.

14 Mart 2019 Perşembe 09:05
Nazillili taekwondocular Türkiye Şampiyonası'nda

Aydın’ın Nazilli ilçesinde çalışmalarını sürdüren Milli Sporcu Taekwondocu kardeşler Ankara’da yarın başlayacak olan Türkiye Taekwondo şampiyonasına katılacak. Şampiyona öncesi İlçe Kaymakamı İbrahim Küçük’ü makamında ziyaret ederek şampiyonluk sözü verdiler.

 

Aynı zamanda Nazilli’de Gezgin Spor Okulunda antrenörlük de yapan Gezgin kardeşler, taekwondo, jimnastik, kick box ve zumba dersleri de veren Ege ve Denizhan Gezgin isimli kardeşler, ilçede sporun gelişmesi için büyük çaba sarfediyorlar. Denizhan Gezgin ve Ege Gezgin kardeşler yaptıkları açıklamada, “13-17 Mart 2019 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan Taekwondo Poomsae Türkiye Şampiyonasına katılıyoruz. Geçtiğimiz 13-17 Şubat 2019 tarihlerinde yapılan 6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasında büyük erkekler kategorisinde her ikimizde şampiyon olduk. Zor bir spor ama biz çok çalışıyoruz. İnşallah Ankara’dan şampiyonlukla döneceğiz” dediler.

 

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük’de konuşmasında Gezgin kardeşlere başarılar diledi. Kaymakam Küçük, “Nazillili gençlerimizin spora olan ilgisi gerçekten örnek bir davranış. Gençlerimizi kahve köşelerinden ayırmak ve spora alıştırma için çaba sarfediyorlar. İlçemize çok sayıda kupa ve madalya getiren bu sporcularımızın Ankara’dan da madalya ile dönmelerini bekliyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:05
  1. Aydın
  2. Ankara
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ebubekir Taşyürek: “Havaray Kartal’da hizmete açılacak”
    1. Ebubekir Taşyürek: “Havaray Kartal’da..
    2. Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü..
    3. Kılıçdaroğlu Tıp Bayramı'nı kutladı
    4. Doğu Anadolu'da kar ve çığ uyarısı
    5. ABD Senatosu, Amerikan askerinin..
    6. Kaçkar Dağları’ndaki heliski..
    7. Üvey anne dehşeti... Görüntüler yürek..
    8. İran sınırında karla mücadele çalışması
    9. Yıldırım: ’14 Mart, sağlık..
    10. Gemlik tipi zeytine ciddi destek geliyor
    11. (Özel) Eyüpsultan’da kaza yapan sürücü..
    12. Suriye’de bin 109 yardım çalışanı..
    13. Demirtaş büyükşehir projeleriyle değer..
    14. İstanbul'da eş zamanlı operasyon!
    15. İmplant tedavisi nedir?
    16. ”Çamur, çöp gibi sorunlar bu devirde..
    17. GSM şirketleri bilgi vermeden zam..
    18. Zeytin üreticileri bilgilendirildi
    19. İpekyolu’ndaki çocuklar “Aslan” ile..
    20. Göz kapak ameliyatı olurken nelere..
    21. Ebubekir Taşyürek: “Biz hizmet etmek..
    22. Japonya’dan 2020 Olimpiyatları ile..
    23. Fatsa’da halk konseri
    24. Hitler’den emekli maaşı alan 15..
    25. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    26. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    27. Tekirdağ için hazırlanan tarımsal..
    28. Elazığ’da hırsızlık ve uyuşturucu..
    29. Japonya’da çocuğa yönelik şiddet ve..
    30. Çöpün önündeki tabut herkesi korkuttu
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!