  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Nazilerin çaldığı tablo 87 yıl sonra sahiplerine kavuştu
Dünya

Nazilerin çaldığı tablo 87 yıl sonra sahiplerine kavuştu

Almanya'da Nazi döneminde, Yahudi bir aileden çalınan tablo 87 yıl sonra sahiplerine devri için tören düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 14:09:00 -
Nazilerin çaldığı tablo 87 yıl sonra sahiplerine kavuştu

Amerikalı ressam Gari Mechers imzalı "Winter" (Kış) adlı tablo, Mosse ailesinden çalınan binden fazla eserden sadecebir tanesiydi. Almanya’nın başkenti Berlin'de, dönemin tanınmış ailelerinden Mosseler Nazi Partisi'nin hedefi haline gelmişti.

Yayıncı Rudolf Mosse, 1900 yılında paten yapan iki genci resmeden tabloyu satın alarak koleksiyonuna katmıştı. Mosse'nin 1920 yılında hayatını kaybetmesinin ardından Mosse ailesi, Nazilere karşı Yahudilerin sesi olan Berliner Tageblatt adlı gazetenin başına geçti. 1933 yılında Almanya'dan ayrılmak zorunda kalan Mosse ailesinin sanat eserleri ve mal varlıklarına Nazilerce el konuldu.

Söz konusu ailenin varisleri, aileden çalınan eserlerin bulunması için 2011 yılında 'The Mosse Art Restitution Project' adlı proje başlattı. Projeyi yürüten Berlin Özgür Üniversitesi'nden Dr. Meike Hoffmann'ın öğrencilerinden biri, sosyal medya paylaşımında tablonun New York'taki bir müzede sergilendiğini fark etti. Tablonun müzeden alınıp 87 yıl sonra Mosse varislerine verilmesi için Albany'deki FBI ofisinde küçük bir tören hazırlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Deniz Baykal yeni parti kuruyor! İşte genel başkanı
Gündem

Deniz Baykal yeni parti kuruyor! İşte genel başkanı

CHP'de Muharrem İnce'nin yeni bir parti kurup kurmayacağı tartışılırken yeni bir bomba patladı. İddiaya göre CHP eski Genel Başkanı Deniz Ba..
Ahmet Hakan'dan Sezer'e çok sert tepki: Keşke susmaya devam etseydin!
Gündem

Ahmet Hakan'dan Sezer'e çok sert tepki: Keşke susmaya devam etseydin!

Ahmet Hakan, bugünkü yazısında uzun süredir sessizliğini koruyan eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in darbe imalı paylaşımı nedeniyle te..
Uyanış Büyük Selçuklu 4. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu 4. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Her Pazartesi TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu fragmanı yayınlandı! Uyanış: Büyük Selçuklu son böl..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay