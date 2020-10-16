Nazilerin çaldığı tablo 87 yıl sonra sahiplerine kavuştu

Amerikalı ressam Gari Mechers imzalı "Winter" (Kış) adlı tablo, Mosse ailesinden çalınan binden fazla eserden sadecebir tanesiydi. Almanya’nın başkenti Berlin'de, dönemin tanınmış ailelerinden Mosseler Nazi Partisi'nin hedefi haline gelmişti.

Yayıncı Rudolf Mosse, 1900 yılında paten yapan iki genci resmeden tabloyu satın alarak koleksiyonuna katmıştı. Mosse'nin 1920 yılında hayatını kaybetmesinin ardından Mosse ailesi, Nazilere karşı Yahudilerin sesi olan Berliner Tageblatt adlı gazetenin başına geçti. 1933 yılında Almanya'dan ayrılmak zorunda kalan Mosse ailesinin sanat eserleri ve mal varlıklarına Nazilerce el konuldu.

Söz konusu ailenin varisleri, aileden çalınan eserlerin bulunması için 2011 yılında 'The Mosse Art Restitution Project' adlı proje başlattı. Projeyi yürüten Berlin Özgür Üniversitesi'nden Dr. Meike Hoffmann'ın öğrencilerinden biri, sosyal medya paylaşımında tablonun New York'taki bir müzede sergilendiğini fark etti. Tablonun müzeden alınıp 87 yıl sonra Mosse varislerine verilmesi için Albany'deki FBI ofisinde küçük bir tören hazırlandı.