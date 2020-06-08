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Dünya

Nazilere benzetilen Pompeo’nun tutumu çıldırttı! ‘Yok edeceğinizden endişeliyim’

Çinli Global Times'ın genel yayın yönetmeni Hu Xijin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Nazilerin Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'e benzetti. Hu, ‘Dünya barışının sonunda sizin gibi ölçüsüz politikacı tarafından yok edileceğinden endişeliyim’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 10:03:00 - 2020-06-08 10:05:51
Nazilere benzetilen Pompeo’nun tutumu çıldırttı! ‘Yok edeceğinizden endişeliyim’

Çin Komünist Partisi'nin eylemlerinin Batı demokrasileri ve Batı değerlerini yıkma niyetinde olduğunu ifade ederek, bunun da Amerikalıları tehlikeye attığını söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya Nazi propaganda şefi Goebbels benzetmesi yapıldı.

Hu, "Radikal düşmanlığı körükleyip, dünyayı parçalara ayırıyorsunuz. Üst düzey bir diplomat gibi değil, Nazi Almanyası'nın Goebbels'i gibi konuşuyorsunuz. Dünya barışının sonunda sizin gibi ölçüsüz politikacılar tarafından yok edileceğinden endişeliyim" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, pazar günü Fox News'a yaptığı açıklamada Çin Komünist Partisi'nin eylemlerinin Batı demokrasileri ve Batı değerlerini yıkma niyetinde olduğunu ifade ederek, bunun da Amerikalıları tehlikeye attığını söylemişti.

Mike Pompeo'nun açıklamaları

Mike Pompeo, Hong Kong'un siyasi olarak artık Çin'den bağımsız olmadığına ilişkin Kongre'yi bilgilendirdiklerini açıklamış, "Dışişleri Bakanlığı, Hong Kong Politika Yasası gereği bu bölgenin statüsüne ilişkin değerlendirme yapmakla yükümlüdür. Titiz bir çalışmanın sonucunda, Hong Kong'un artık Temmuz 1997'den önce olduğu gibi bugün de ABD yasaları altında muamele görmeye devam etmeyeceği konusunda Kongre'yi bilgilendirdim. Makul hiç kimse bugün Hong Kong'un Çin'den kayda değer ölçüde bağımsız olduğunu savunamaz. Hong Kong özgürlükler altında onlarca yıldır gelişti ve dinamik bir yapıya kavuştu, bu kararı almaktan memnun değilim" ifadelerini kullanmıştı.

Aynı zamanda Pompeo, Çin Komünist Partisini, polis şiddeti sonrası hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümünü istismar etmekle suçlamış, kendi siyasi kazanımları için Floyd'un trajik ölümünü istismar etmeye yönelik duyarsız girişimlerinin başarısız olacağını belirtmişti.

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Yorumlar

abdullah

Çin'in ABD gibi bir güce sahip olduğunda daha beter olacağından hiç kuşkum yok. Yani kolektif belleğimizdeki Çin algısının bizi ABD'ye mecbur etmesinden korkuyorum.
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