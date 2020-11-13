Nazilerden Mescid-i Aksa Camii’ne saldırı
İslam düşmanlığının politikacılar eliyle tırmandırıldığı Avrupa’da Müslümanlara ve dini değerlerine saldırılar sürüyor. Almanya’nın başkenti Berlin’de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne bağlı Mescid-i Aksa Camii’ne saldıran Nazi kafalılar, cami duvarına ırkçı yazılar yazdı. Hamburg’daki Muradiye Camii’ne gönderilen ırkçı içerikli mektupta ise, İslam’a ve Türklere hakaret içeren ifadelere yer verildi.
Avrupa’daki İslam ve Müslüman düşmanlığı hız kesmiyor... Geçtiğimiz günlerde 4 camiye saldırının yaşandığı Almanya’da başkent Berlin’de Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Mescid-i Aksa Camisine kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıda bulunuldu. Wedding semtindeki Mescid-i Aksa Camiinin dış cephesine ve yanında bulunan çay ocağının camına yazılar yazıldı. Cami derneği Başkanı Şinasi Yaşar, din görevlisinin sabah namazına geldiğinde caminin hemen yanında bulunan çay ocağının camlarındaki yazıları fark ettiğini söyledi.
Olaya ilişkin tutanak tutması için polisin gelmesini beklediklerini aktaran Yaşar, saldırıyı kimin yaptığını bilmediklerini belirterek, “Belki görenler vardır. Bu, camimize ikinci saldırı. İnşallah son olur” şeklinde konuştu.
Saldırıyı kınadıklarını vurgulayan Yaşar, bu yazıların silinebileceğini ancak kimsenin kendilerini yıldıramayacağını kaydetti.
Öte yandan Hamburg kentindeki Muradiye Camiine de ırkçı içerikli mektup gönderildiği öğrenildi. Mektupta İslam’a ve Türklere hakaret içeren ifadelerin bulunduğu bildirildi.