0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Nazif Zorlu, Vestel City’i Vali Deniz’e tanıttı

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Vestel Şirketler Grubunun Manisa OSB’deki Vestel City fabrikalar kompleksini ziyaret etti.

08 Nisan 2019 Pazartesi 15:45
Nazif Zorlu, Vestel City’i Vali Deniz’e tanıttı

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Vestel Şirketler Grubunun Manisa OSB’deki Vestel City fabrikalar kompleksini ziyaret etti. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ve üretim alanındaki teknik ekip Vali Deniz’i yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirdi.


Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa OSB’de faaliyette bulunan Vestel şirketler Grubunun fabrikasını ziyaret etti. Vali Deniz’i, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Vestel CEO’su Turan Erdoğan ve Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat karşıladı.Fabrika gezisi boyunca Nazif Zorlu’dan ve üretim alanındaki teknik ekipten bilgiler alan Vali Deniz işçilerle sohbet etti.


Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, 1984 yılında kurulan Vestel Şirketler Grubu faaliyetlerini 1994 yılından itibaren Zorlu Grubu altında yürüttüğünü, elektronik, beyaz eşya, dijital ürünler ve bilgi teknolojileri, savunma sanayisi alanlarında faaliyet gösteren Vestel Şirketler Grubu’nun 18’i yurt dışında olmak üzere toplam 28 şirketi, bulunduğu aktardı.



Avrupa’nın en büyük endüstri kompleksi


Vestel’in ihracat verilerinin son 21 yıldır tüketici elektronik sektöründe Türkiye’nin ihracat şampiyonu olduğunu kaydeden Zorlu, 155 ülkeye ihracat yaptıklarını, Avrupa TV pazarında ikinci sırada bulunduklarını ve Türkiye TV ihracatının yaklaşık yüzde 90’ı, Türkiye beyaz eşya ihracatının da yaklaşık yüzde 30’unu gerçekleştirildiğini söyledi. 1 milyon metrekareden geniş bir alana sahip Vestel City’in, Avrupa’nın tek lokasyonda üretim yapan en büyük endüstri komplekslerinden biri olduğunun altını çizen Zorlu, National Geographic Mega Fabrikalar belgesel serisinde yer alan dünyanın ilk elektronik ve beyaz eşya firması, Türkiye’nin ise tek markası olduklarını, 35 milyon adet cihaz üretim kapasitesiyle Discovery Channel ’How do they do it’ serisinde LED TV üretiminin Vestel City’de olduğunu açıkladı.



17 binden fazla çalışan


17 bin çalışanı ile Dünya Ekonomik Forumu’nun 2015 Ağustos ayında açıkladığı ’Şehirlerin Rekabeti’ raporuna Türkiye’den sadece Manisa’nın girmesini sağladıklarını dile getiren Zorlu, Vestel City’in, Manisa bölgesindeki ‘En fazla istihdam sağlayan işletme’, ‘En fazla kadın istihdamı sağlayan işletme’ ve ‘Kontenjan fazlası en çok engelli istihdamı sağlayan işletme’ ödüllerinin de sahibi olduğu bilgisini verdi.


Vali Ahmet Deniz de, Manisa’ya ve Türkiye’ye katma değer, istihdam sağlayan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nazif Zorlu’ya teşekkür ederek, Vestel’in teknoloji alanında Manisa’nın ve Türkiye’nin markası olduğunu ifade ederek, yerli üretimin desteklenmesi ve Türkiye’de bu tür mega fabrikaların sayısının artması temennisinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 15:45
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afgan çocuğa Malatya’da ilik nakli
    1. Afgan çocuğa Malatya’da ilik nakli
    2. Özlü Polis Haftasını kutladı
    3. Hemşireye kafa attı! Zanlı için..
    4. Hasköy Belediye Başkanı Karayel..
    5. Gaziantep, rengarenk çiçeklerle bezendi
    6. Erzincan’ın yeni Belediye Başkanı..
    7. MHP İl Teşkilatından Başkan Şentürk’e..
    8. Tadıyla dillere destan çileğin..
    9. Toroslar’da Afşın Yılmaz mazbatasını..
    10. İstanbul'da makas daralıyor! İşte..
    11. Dayısından muhtarlığı devraldı
    12. Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    13. “Kişisel verilerini muhafaza et..
    14. Konyaaltı Belediyesinde devir teslim
    15. Mimar Sinan Meslekî Lisesi ve ÜÇGE’den..
    16. Başkan Arslan’ndan “Vatandaşın işini..
    17. Google'dan Apple'a dev transfer
    18. Engel tanımayan rekortmen çiftin yeni..
    19. İşte Komünist Başkan'ın ilk icraatı!..
    20. 16 yaşındaki Cansu, Afyonkarahisar’da..
    21. VSY Biotechnology'e "ihracatın..
    22. Heyelan nedeniyle kapanan grup köy..
    23. Minik Alperen’in öğretmenine 2 yıl 1..
    24. Adana'da FETÖ'nün "il eğitim..
    25. Erzincan’da bisiklet il birinciliği..
    26. İkinci kez Türkiye Şampiyonu oldu
    27. Çanakkale’de 143 mülteci yakalandı
    28. Arap Şükrü 5’inci döneme dalya dedi
    29. Nazif Zorlu, Vestel City’i Vali..
    30. Taliban Afganistan’da 12 güvenlik..
    İlber Ortaylı: İngiltere ile birlikte dünyada iki devletten birisiyiz
    İlber Ortaylı: İngiltere ile birlikte dünyada iki devletten birisiyiz
    Firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt'tan Erdoğan'a küstah tehdit
    Firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt'tan Erdoğan'a küstah tehdit
    İstanbul'da makas daralıyor! AK Parti son oy farkını açıkladı
    İstanbul'da makas daralıyor! AK Parti son oy farkını açıkladı
    Bir Kemalist'in hezeyanları! Müslümanları hedef aldı
    Bir Kemalist'in hezeyanları! Müslümanları hedef aldı
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    YSK'dan 'Ankara' kararı!
    YSK'dan 'Ankara' kararı!
    Yeni parti kurulacak mı? BBP Lideri Destici'den, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması
    Yeni parti kurulacak mı? BBP Lideri Destici'den, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması