NAZBOT-1’den Cuma namazı mesaisi

Nazilli Belediyesi tarafından yeni tip korona virüsü ile mücadele çalışmaları için tasarlanan NAZBOT-1, Cuma namazı öncesi ibadet yerlerini dezenfekte etti.

UVC donanımı, virüs ve bakterileri yok etme özelliği ile kimyasal kullanmadan hızlı zemin dezenfeksiyonu sağlayan NAZBOT-1, korona virüsle mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Kovid-19 önlemleri kapsamında kapatılan ve 29 Mayıs’ta yeniden ibadete açılan cami ve ibadet yerlerinin hızlı ve etkin bir şekilde dezenfekte edilmesini sağlayan yapay zeka robot NAZBOT ile hem zamandan hem de iş gücünden tasarruf sağlanmış oluyor.

Yeni tip korona virüsle mücadelede tüm birimler ile özverili bir çalışma yürüttüklerini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz hazırlanan program çerçevesinde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını hem sabah saatlerinde hem de akşam gerçekleştiriyor. Korona virüsle mücadele çalışmalarımızın yanı sıra sinek ve haşerelerle mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek yapay zeka robotumuzu tanıtmıştık. Koca Cami’de yaptığımız çalışmalardan aldığımız olumlu sonuçlara istinaden NAZBOT-1’i diğer alanlarda da kullanmaya başladık. Bugün de Cuma namazı öncesi katlı otoparkımızda dezenfeksiyon çalışmalarımızı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.