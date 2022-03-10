Nazan Şoray kimdir, nereli kaç yaşında? Türkan Şoray, Nazan Şoray’ın ablası mı?

Nazan Şoray, Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk oldu. TRT1'de canlı olarak yayınlanan programda Alişan'ın yönelttiği sorulara yanıt veren Şoray dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ekran karşısında Nazan Şoray'ı gören izleyiciler Nazan Şoray kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Türkan Şoray'ın kız kardeşi Nazan Şoray filmleri nelerdir? soruları sormaya başladı.

Nazan Şoray kimdir?

Nazan Şoray 19 Ocak 1954 tarihinde İstanbul'da doğdu. Yeşilçam oyuncularından Türkan Şoray'ın kız kardeşi olan Nazan Şoray'ın babası Halit Şoray, annesi Meliha Şoraydır.

Halit Şoray, devlet demir yollarında memur, eşi Meliha Şoray ev hanımıydı. Nazan Şoray, sinema oyunculuğundan şarkıcılığa geçiş yaptı. Başlıca bilinen filmleri Acı Günler ve Balayı'dır. Müzik kariyerindeki ilk çıkışını Selami Şahin imzalı "Sana Merhaba Dedim"le yaptı.

Nazan Şoray, Türkan Şoray'ın kardeşi mi?

Daha sonra 45'lik plakların artık satmaz olduğu günlerde piyasaya çıkan Barış Manço bestesi "Hal Hal" ile o günlerde kayda değer bir ticari başarı yakaladı. Nazan Şoray, 1990'ların ikinci yarısından sonra müzik kariyerini noktalamıştı ancak 2011 yılında Mültecin Olayım isimli albümü ile müziğe geri döndü. 30'dan fazla filmde rol aldı. İlk filmi 1968 yılında Yılmaz Duru ile oynadığı "Vicdan" rolüyle 14 yaşındayken çekilen "Cesur Yabancı" dır.

Nazan Şoray hangi filmlerde oynadı?

Cesur Yabancı, Azize, Yedi Köyün Zeynebi, Söyleyin Anama Ağlamasın, Yaşayan Hatıralar, Cezaları Ölümdü, Mihracenin Gözdesi, Garibin Mezarını Taştan Oyun, Dönüşü Olmayan Yol, Kapıcının Kızı, Allı Gelin, Sevdalı Gelin, Dost Hançeri, Ölüm Pazarı, Öldürmeye Yeminliyim, Yazı mı Tura mı gibi filmlerde oynadı.