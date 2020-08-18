NAVTEX kararları sonrası Türk gemileri durmadan çalışıyor
Doğu Akdeniz'de doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerini sürdüren Türk araştırma gemilerinin varlığı Yunanistan ve destekçilerini rahatsız ediyor.
Türkiye tarafından ilan edilen NAVTEX'lerin ardında uluslararası hukuka uygun olarak arama-tarama faaliyetlerini sürdüren Yavuz, Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis gemileri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Türkiye kıta sahanlığı içerisinde Doğu Akdeniz'de faaliyetlerini sürdüren 3 gemimiz Türk Deniz Kuvvetleri tarafından sürekli korunuyor.
Kanuni sondaj gemisi Mersin Limanı'ndaki tamiratın ardından kaldığı yerden göreve devam edecek.
Yunan kuvvetlerine ders veren TCG Kemal Reis fırkateyni de koruma görevini sürdürüyor.