  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakmayın Özgür Özel'in hedef aldığına! Kılıçdaroğlu'nun Heniyye ile fotoğrafları ortaya çıktı

Bunu hiç beklemiyorlardı! Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna şok!

Almanya'dan Türkiye'ye karşı müthiş hamle: İkili ticaret hacmi rekor düzeyde!

Şii lider Mukteda es-Sadr: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği kapatılsın, karar alınsın! Flaş çağrı

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtta motorine indirim haberi geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Bayraktar mesaj paylaştı! 40 milyon metreküpe çıkacak, 20 yıllık süreçte Türkiye! Bayraktar'dan doğal gaz açıklaması

Hakan Fidan uyarmıştı! Büyük savaşın ayak sesleri geldi: HAMAS MOSKOVA'DA

Jeffry Flake'den Türkiye mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyaya uyarısını yineledi: Ya büyük bir savaş çıkacak, ya da büyük bir barış

MİT TIR'ları davası: Yeniden yargılandılar, suçlu bulundular
Aktüel Navigasyonun hatası hayatına mâl oluyordu! Araç boşluğa düştü
Aktüel

Navigasyonun hatası hayatına mâl oluyordu! Araç boşluğa düştü

Yeniakit Publisher
2023-10-27 01:56:00 -
Navigasyonun hatası hayatına mâl oluyordu! Araç boşluğa düştü

Pendik’te navigasyonun gösterdiği ara yola giren Özbek uyruklu sürücü, aracıyla yol ile bina arasındaki boşluğa uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Pendik’te navigasyonun gösterdiği ara yola giren Özbek uyruklu sürücü, aracıyla yol ile bina arasındaki boşluğa uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Olay, saat 00.15 sıralarında Pendik D-100 kara yolu bağlantısındaki Kainat Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özbek uyruklu sürücü Mukharramkon Jamalova, D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerlerken navigasyonun gösterdiği ara yolda park halinde yolu kapatan araçlara çarpmamak için direksiyonu sol yöne kırdı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil yol ile bina arasındaki boşluğa uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Mukharramkon Jamalova yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Yaralanan sürücünün hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Olayın gerçekleştiği yerde daha önceden de bu tarz kazaların yaşandığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23