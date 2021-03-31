  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Navalnıy yeni kararını duyurdu
Dünya

Navalnıy yeni kararını duyurdu

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, açlık grevine başladığını açıkladı. Navalnıy, bu eylemine sebep olarak ise, tıbbi yardım talebinin reddedilmesini gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 20:12:00 -
Navalnıy yeni kararını duyurdu

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, açlık grevine başladığını duyurdu. Navalnıy, bu eylemine sebep olarak ise, tıbbi yardım talebinin reddedilmesini gösterdi.

Navalnıy'a ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Moskova'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Vladimir bölgesindeki Pokrov hapishanesinde kendisine tıbbi yardım yapılmadığını öne sürdü.

"Aç yatıyorum, bana doktor göndersinler"

Doktor çağırma ve ilaç alma hakkı bulunduğunu belirten Navalnıy, bu hizmetlerden yararlanamadığını ifade etti. Navalnıy, sırtında ve bacaklarında ağrılar olduğunu belirtti.

Hükümlülerin açlık grevinden başka yolu olmadığını savunan Navalnıy, "Peki ne yapmalı? Yasalara uyulması için açlık grevi ilan ettim. Bana doktor göndersinler. Aç yatıyorum." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
EDHO ‘Baraj’ı geçti! Rezil dizi çakıldı
Medya

EDHO ‘Baraj’ı geçti! Rezil dizi çakıldı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi reytinglerde FOX’un rezil dizisi Baraj’ı solladı.
Türk SİHA'ları dikkatini çekti! Her an teklif yapabilirler
Gündem

Türk SİHA'ları dikkatini çekti! Her an teklif yapabilirler

Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nde Rektör Vekili olarak görev yapan Prof. Dr. Cengiz Tomar, Türkiye ile Azerbaycan arasın..
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Popescu ile ilgili casusluk skandalı
Spor

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Popescu ile ilgili casusluk skandalı

Galatasaray'ın efsaneleri arasında yer alan eski Rumen futbolcu Gheorghe Popescu'nun Romanya'da futbol oynadığı sırada Rumen devletiyle işbi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay