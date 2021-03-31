Navalnıy yeni kararını duyurdu

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, açlık grevine başladığını duyurdu. Navalnıy, bu eylemine sebep olarak ise, tıbbi yardım talebinin reddedilmesini gösterdi.

Navalnıy'a ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Moskova'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Vladimir bölgesindeki Pokrov hapishanesinde kendisine tıbbi yardım yapılmadığını öne sürdü.

"Aç yatıyorum, bana doktor göndersinler"

Doktor çağırma ve ilaç alma hakkı bulunduğunu belirten Navalnıy, bu hizmetlerden yararlanamadığını ifade etti. Navalnıy, sırtında ve bacaklarında ağrılar olduğunu belirtti.

Hükümlülerin açlık grevinden başka yolu olmadığını savunan Navalnıy, "Peki ne yapmalı? Yasalara uyulması için açlık grevi ilan ettim. Bana doktor göndersinler. Aç yatıyorum." dedi.