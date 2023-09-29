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Dünya NATO'yu zor görürsünüz! Türkiye'den İsveç'e çok sert tepki
Dünya

NATO'yu zor görürsünüz! Türkiye'den İsveç'e çok sert tepki

Yeniakit Publisher
2023-09-29 18:20:00 -
NATO'yu zor görürsünüz! Türkiye'den İsveç'e çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, "Stockholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, "Stockholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

İsveç'te yeni provokasyon

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde polis korumasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi yakılarak provokasyon düzenlendi.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önündeki provokasyon, polis koruması altında gerçekleştirildi.

Daha önce de Kur'an-ı Kerim'i hedef almıştı

İsveç'in NATO'ya girmesine karşı çıktığını söyleyen kadın provokatör, Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde konuşma da yaptı.

İsveç'te NATO'ya üyelik süreci devam ederken, daha önce de birçok yerde Türkiye, Türk bayrağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kur'an-ı Kerim'i hedef alan provokasyonlar düzenlenmişti.
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