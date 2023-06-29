NATO’dan ‘Wagner’ güvencesi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Vilnius Zirvesi hazırlıkları kapsamında Hollanda’nın Lahey kentinde 7 müttefik ülkenin liderleriyle çalışma yemeğinde bir araya geldi. Stoltenberg, çalışma yemeği sonrası düzenlenen basın toplantısında kendisine yöneltilen Prigojin ile ilgili soruya, “Bu kuvvetlerin tam olarak nereye gideceğini ve hepsinin Belarus’a gidip gitmeyeceğini söylemek için de çok erken olduğunu düşünüyorum” yanıtını verdi. “İttifak’ın doğusundaki hazırlık durumumuzu ve askeri varlığımızı halihazırda arttırmış durumdayız” diyen Stoltenberg, Vilnius’taki NATO Zirvesi’nde kolektif savunmayı daha da güçlendirmek adına kararlar alınacağını ifade etti. Stoltenberg ve Rutte Ukrayna’ya yönelik yardımların devam edeceğini de duyurdu.

KOMŞULAR ENDİŞELİ

Wagner’in Belarus’a yerleşme ihtimali Doğu Avrupa ülkelerinde endişe yaratmıştı. Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Lahey’deki görüşmede “Wagner seri katillerini Belarus’ta konuşlandırırsa, tüm komşu ülkeler daha da büyük bir istikrarsızlık tehlikesiyle karşı karşıya kalır” derken, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise Wagner askerlerinin NATO’ya yönelik tehdidinin 11-12 Temmuz’daki NATO Zirvesi’nde gündeme gelmesini umduğunu söyledi.

Prigojin, askeri isyanın anlaşmayla sonlandırılmasının ardından Belarus’a gönderilmişti.

RUSYA RESTORANI VURDU: 3’Ü ÇOCUK 11 ÖLÜ!

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Kramatorsk kentinde bir restorana ve sivil yerleşim yerlerine düzenlediği füze saldırısında can kaybı 11 oldu. Rusya’nın füze saldırısında 3’ü çocuk 11 kişi hayatını kaybederken, en az 61 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralananlar arasında 8 aylık bir bebeğin ve üç yabancının da olduğunu açıkladı.

Donetsk Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko ise Rus ordusunun S-300 tipi füze sistemlerinin kullanıldığı saldırılarda bölgede bulunan 18 apartman, 65 ev, 5 okul, 2 anaokulu, 1 alışveriş merkezi, 1 idari yapının hasara uğradığını söyledi. Rusya’nın füze saldırısı düzenlediği pizza restoranında müşterilerin çoğunluğunu sivil halkın yanı sıra yardım kuruluşu çalışanları, askerler ve gazeteciler oluşturuyor.

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‘Operasyonları generaller biliyordu!’

Rusya’da Wagner lideri Yevgeni Prigojin tarafından başlatılan isyanla ilgili dikkat çekici iddialar ABD basınında yer aldı. New York Times gazetesinde yayınlanan haberde, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonlarının komutan yardımcısı General Sergey Surovikin’in isyan planından haberdar olduğu öne sürüldü. İsmi açıklanmayan istihbarat kaynaklarının, Surovikin’in isyanda rolü olup olmadığı yönünde çalışma yürüttüğü ifade ediliyor. Diğer Rus generallerin de Prigojin’i desteklemiş olabileceğine dair işaretler olduğu ifade ediliyor.

Prigojin geçmişte Surovikin’i sık sık övüyordu. Surovikin, Ekim ayında Ukrayna operasyonlarının sorumlusu olarak atanmış, ancak Ocak ayında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov’u harekatı denetlemekle görevlendirmiş ve Surovikin yardımcı konumuna düşmüştü.