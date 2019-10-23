NATO'dan Türkiye ve Rusya açıklaması
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye-Rusya anlaşması sonrası açıklamalarda bulundu.23 Ekim 2019 Çarşamba 13:04
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile ABD arasındaki sağlanan mutabakata ilişikin değerlendirmelerde bulundu.
Stoltenberg "ABD ile Türkiye'nin anlaşmasından sonra şiddetin azalması memnuniyet verici. Soçi mutabakatı Suriye'de çözüm için umut verici. Anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak anlaşmanın sonuçlarını değerlendirmek için erken." ifadelerini kullandı.
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