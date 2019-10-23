NATO'dan Türkiye ve Rusya açıklaması NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye-Rusya anlaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile ABD arasındaki sağlanan mutabakata ilişikin değerlendirmelerde bulundu. Stoltenberg "ABD ile Türkiye'nin anlaşmasından sonra şiddetin azalması memnuniyet verici. Soçi mutabakatı Suriye'de çözüm için umut verici. Anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak anlaşmanın sonuçlarını değerlendirmek için erken." ifadelerini kullandı.

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