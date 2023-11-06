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Dünya NATO'dan skandal! Katil İsrail'e sahip çıktı: Savunma hakkı var!
Dünya

NATO'dan skandal! Katil İsrail'e sahip çıktı: Savunma hakkı var!

Yeniakit Publisher
2023-11-06 23:37:00 - 2023-11-06 23:43:52
NATO'dan skandal! Katil İsrail'e sahip çıktı: Savunma hakkı var!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail'in katliamını aklamaya çalışarak, "İsrail'in kendini savunma hakkı var, aynı zamanda sivillerin korunması da şart." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile NATO karargahında görüştü. Basına kapalı görüşmenin ardından NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullah, Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına da katılarak hitapta bulundu.

Stoltenberg ise "NATO, Orta Doğu'daki durumu çok yakından izliyor. Gazze ve çevresindeki durumdan derin kaygı duyuyoruz. İsrail'in kendini savunma hakkı var, aynı zamanda sivillerin korunması da şart. İnsani yardımın Gazze'ye ulaşmasını sağlamaya yönelik çabaları memnuniyetle karşılıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Genel Sekreter, İran ve Hizbullah'ın durumdan faydalanmaması gerektiğini vurguladı.

Ürdün'ün NATO'nun bölgedeki en yakın ortaklarından olduğunu belirten Stoltenberg, "NATO, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da istikrar ve güvenliğe katkıda bulunmak için Akdeniz Diyaloğu da dahil olmak üzere bölgedeki ortaklarımızı desteklemeye tamamen kararlıdır." ifadelerini kullandı.

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