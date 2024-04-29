  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya NATO'dan Putin'i çıldırtacak hamle! Dünyaya ilan ettiler
Dünya

NATO'dan Putin'i çıldırtacak hamle! Dünyaya ilan ettiler

Yeniakit Publisher
2024-04-29 21:40:00 - 2024-04-29 21:45:39

Ukrayna’nın NATO’ya üyeliğine değinen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'nın hak ettiği yer NATO'dur. Ukrayna NATO üyesi olacak." diyerek Putin'i kızdıracak açıklama yaptı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e sürpriz bir ziyaret düzenledi. Rusya-Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022’den bu yana 3’üncü kez Ukrayna’yı ziyaret eden Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Stoltenberg, Kiev’e gittiği sırada trende yaptığı açıklamada, "Başkan Zelenskiy'e ve Ukrayna parlamentosuna karşı dürüst olacağım, NATO müttefikleri son aylarda vaat ettiklerimizi yerine getirmedi. ABD bir paket üzerinde anlaşmak için altı ay harcadı ve Avrupalı müttefikler söz verdiğimiz mühimmatı teslim etmedi. Ancak şimdi işlerin değişeceğinden eminim" dedi.

“Ukrayna aylardır silahsız”

Stoltenberg, Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında ise Zelenskiy'nin liderliğini ve Ukraynalıların cesaretini överek, "liderlik ve cesaretin tek başına Rus güçlerini püskürtmeye yetmeyeceğini, silah ve mühimmata da ihtiyaç olduğunu" belirtti. Zelenskiy, Ukrayna’ya destek konusunda yaşanan ciddi gecikmelerin savaş alanında ciddi sonuçlara yol açtığını aktararak, "Ukrayna aylardır silahsız ve daha az Rus füzesi ve insansız hava aracı düşürüldü. Rusya cephe hattında ilerleyebildi. Ancak Ukrayna'nın galip gelmesi için çok geç değil. Daha fazla destek yolda” dedi.

ABD'nin 60 milyar doların üzerindeki yeni yardım paketinin yanı sıra İngiltere, Almanya ve Hollanda'nın da Ukrayna’ya bulunduğu yeni taahhütleri de memnuniyetle karşıladığını belirten Stoltenberg, "Yakında başka açıklamalar da bekliyorum” dedi.

“Moskova şunu anlamalı; kazanamazlar”

Ukrayna’ya desteğin çok yıllı büyük bir mali taahhüde ihtiyacı olduğunu aktaran Stoltenberg, “Ukrayna'ya verdiğimiz desteğin kısa vadeli ve geçici değil, uzun vadeli ve öngörülebilir olduğunu göstermek için. Moskova şunu anlamalı; kazanamazlar” dedi.

Ukrayna’nın NATO’ya üyeliğine değinen Stoltenberg, "Ukrayna'nın hak ettiği yer NATO'dur. Ukrayna NATO üyesi olacak. Şu anda yürüttüğümüz çalışmalar sizi NATO üyeliğine doğru geri dönüşü olmayan bir yola sokuyor. Böylece zamanı geldiğinde Ukrayna hemen NATO üyesi olabilecek” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD'nin Ukrayna'ya vereceği mühimmat ve silahlar belli oldu!
ABD'nin Ukrayna'ya vereceği mühimmat ve silahlar belli oldu!

Dünya

ABD'nin Ukrayna'ya vereceği mühimmat ve silahlar belli oldu!

Pentagon itiraf etti: Ukrayna'nın ATACMS füzeleriyle Kırım'a saldıracak... Şaşırtan çıkış
Pentagon itiraf etti: Ukrayna'nın ATACMS füzeleriyle Kırım'a saldıracak... Şaşırtan çıkış

Dünya

Pentagon itiraf etti: Ukrayna'nın ATACMS füzeleriyle Kırım'a saldıracak... Şaşırtan çıkış

Blinken'den Çin'e Ukrayna uyarısı! Destek vermeyin
Blinken'den Çin'e Ukrayna uyarısı! Destek vermeyin

Dünya

Blinken'den Çin'e Ukrayna uyarısı! Destek vermeyin

F-16 savaş uçakları hakkında son gelişme: Belçika, Ukrayna'ya gönderecek!
F-16 savaş uçakları hakkında son gelişme: Belçika, Ukrayna'ya gönderecek!

Dünya

F-16 savaş uçakları hakkında son gelişme: Belçika, Ukrayna'ya gönderecek!

Zelenski, Ukrayna'nın Patriot talebini yineledi
Zelenski, Ukrayna'nın Patriot talebini yineledi

Dünya

Zelenski, Ukrayna'nın Patriot talebini yineledi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23