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Dünya NATO’dan Mehmetçik paylaşımı
Dünya

NATO’dan Mehmetçik paylaşımı

NATO’nun sosyal medya hesabından Mehmetçik'imizin fotoğrafları ile, “Müttefikler Toplu Savunma Tatbikatı'na katılıyor” paylaşımı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 15:48:00 - 2021-05-29 15:53:57
NATO’dan Mehmetçik paylaşımı

 Yeni Akit  Ankara 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücünün ve başarısının, NATO tarafından tüm üye ülkelerin görebileceği şekilde sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Mehmetçik, tatbikatlarda dosta güven düşmana korku salmaya devam ediyor.

Türkiye'nin de dahil olduğu NATO’nun sosyal medya hesabından yapılan, “Müttefikler Toplu Savunma tatbikatına katılıyor” paylaşımında, omzunda Türk bayrağı bulunan askerlerimizin fotoğrafı kullanıldı.

NATO paylaşımında Türkiye’nin ve Türk Silahlı kuvvetlerinin ne kadar geliştiğini de, “Tabancadan ilaca, #NATO Müttefikler arasında bilgi ve kültür paylaşımı konusunda büyük önem taşır. Egzersiz yapmak #SteadfastDefender21 transatlantik bağın gücünü gösterir. 20'den fazla @NATO Müttefikler toplu savunma tatbikatına katılıyor.” ifadeleriyle anlattı.

NATO’nun paylaşımı Türkiye Millî Savunma Bakanlığı’nın resmî twitter hesabından da paylaşıldı.

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