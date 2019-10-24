0553 313 94 23

NATO'dan kritik 'güvenli bölge' açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye'de uluslararası güçlerin öncülüğünde bir güvenli bölge oluşturulma konusunda bir talep olmadığını söyledi.

24 Ekim 2019 Perşembe 17:57
NATO'dan kritik 'güvenli bölge' açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'NATO'nun Suriye'nin kuzeydoğusunda bir misyon üstlenmesi için talep olmadı' dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarından önce basına açıklamalarda bulunan Stoltenberg, son gelişmeler ışığında Suriye'nin kuzeydoğusunda şiddetin çok önemli ölçüde azalmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Stoltenberg, AA muhabirinin "Suriye'nin kuzeydoğusunda oluşturulacak güvenli bölgede NATO bir rol üstlenmeyi düşünür mü?" sorusuna, "NATO'nun Suriye'nin kuzeydoğusunda bir misyon üstlenmesi için bir talep olmadı" karşılığını verdi.

Stoltenberg, önemli olan hususun Suriye'deki krize siyasi çözüm bulunması olduğunu vurguladı. Halen NATO'nun Suriye'nin kuzeydoğusunda ileride bir rol oynayıp oynamayacağına ilişkin tartışmalara girmenin de mevcut istikrarsızlığı derinleştirebileceğine işaret eden Stoltenberg, ittifakın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen siyasi süreci güçlü bir şekilde desteklediğini kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 17:57
  1. NATO

YORUM YAZ

  • VatannVatann14 sa önce
    Biz nato değil miyiz.biz suriyedeyiz.iste amaç farklı şeref yoksunu almanya fransa talep ediyor.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Herkesi ilgilendiriyor! Bakanlık indirim kararı aldı
  1. Herkesi ilgilendiriyor! Bakanlık..
  2. Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı..
  3. Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler..
  4. Hakan Öztatar kimdir? Resmi Gazete..
  5. Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru..
  6. Mehmet Arı kimdir? Adalet Bakanlığı..
  7. Yakup Moğul kimdir? Resmi Gazete..
  8. Komşu kırmızı alarmda! Saatler kaldı...
  9. Resmi Gazete atama kararları son dakika
  10. 25.10.2019 Günün âyet ve hadisi
  11. Cumhuriyetçi senatörlerden Başkan..
  12. SGK prim borcu yapılandırma var mı SGK..
  13. Beyaz Saray'dan Washington Post ve NYT..
  14. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel..
  15. Türkiye'den ABD'ye 'savaş suçu', AB'ye..
  16. Venezuela'da muhalifler ve hükümet..
  17. Irak güçleri Yeşil Bölge'ye girmek..
  18. Putin'in sağ kolu konuştu: İkisi de..
  19. ABD'den Suriye'deki petrolün korunması..
  20. Iraklılar başkentteki Tahrir..
ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı
Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı

Günün Karikatürü

25 Ekim 2019
Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!
Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!