NATO'dan İsrail'e Tarihi Tokat! Tel Aviv'e 'Kapı' Gösterildi!

Dünya kamuoyunun tepkilerine rağmen katliamlarına devam eden İsrail yönetimi, uluslararası arenada giderek yalnızlaşıyor. Son darbe ise savunma ve güvenlik alanındaki en büyük çatı kuruluş olan NATO'dan geldi.

NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA), yayınladığı yeni ihale şartnamesinde İsrail'i "istenmeyen ülke" ilan eden bir karara imza attı.

"Burada Size Ekmek Yok"

Edinilen bilgilere göre NSPA, askeri çadır ve ekipman tedariki için açtığı dev ihaleye, İsrailli savunma sanayii firmalarının katılımını engelledi. Daha önceki yıllarda bu tür ihalelerin gediklisi olan İsrailli şirketler, bu kez "kırmızı kart" görerek sürecin dışında bırakıldı.

Gerekçe: Savaş Suçları mı?

NATO kanadından resmi bir "siyasi gerekçe" açıklanmasa da, perde arkasında Gazze'de yaşanan vahşetin etkisi olduğu konuşuluyor. Uzmanlar, İsrail ordusunun sivil katliamlarında kullandığı ekipmanların tedarikçisi olan firmaların, NATO'nun "kurumsal imajına" zarar vereceği endişesiyle veto yediğini belirtiyor.

İsrail Basınında Panik Havası

Karar, İsrail medyasında "endişe verici" ve "büyük bir başarısızlık" olarak manşetlere taşındı. İsrailli yetkililerin, bu kararın bir emsal teşkil etmesinden ve diğer Batılı kurumların da benzer ambargolar uygulamasından korktuğu belirtiliyor.

Dünya, "Şımarık çocuk İsrail'e artık Batı bile tahammül edemiyor" gerçeğini konuşurken, Türkiye'nin uluslararası arenada yürüttüğü diplomatik baskının sonuç verdiği görülüyor.