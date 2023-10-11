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Dünya NATO'dan İsrail açıklaması: Kendini savunmaya hakkı var
Dünya

NATO'dan İsrail açıklaması: Kendini savunmaya hakkı var

Yeniakit Publisher
2023-10-11 20:39:00 -
NATO'dan İsrail açıklaması: Kendini savunmaya hakkı var

İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sivil kayıpların önlenmesi çağrısında bulundu. Stoltenberg, İsrail'in kendini savunmaya hakkı olduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hamas'ın İsrail'e saldırısının ardından İsrail'in karşılığının orantılı olması gerektiğini söyledi.

Basın toplantısı düzenlendi

Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk günkü oturumlarının bitiminde basın toplantısı düzenledi. İsrail- Filistin çatışmasının bölgeye yayılma endişesi taşıyıp taşımadığı sorulan Stoltenberg, İsrail'in hafta sonunda terör saldırılarına maruz kaldığını, masum insanların hayatını kaybettiğini ve İsrail'in bu tür terör saldırılarına karşı kendisini savunma hakkı bulunduğunu belirtti.

"Masum sivillerin ölmesi engellenmeli"

Stoltenberg, "İsrail'in vereceği karşılığın orantılı olmasını bekliyorum. Bu çatışma devam ederken masum sivillerin ölmesini önlemek için İsrail'in elinden geleni yapması önem taşıyor." dedi.

İsrail'e düşman ülkelerin mevcut çatışma durumunu kullanmaması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırdığını hatırlattı. Stoltenberg, "Bu durum, çatışmanın tırmanmasını engellemek için verilmiş önemli bir caydırıcılık mesajıdır" diye konuştu.

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Yorumlar

Ahmet

Ulan İsrail’in p*çi Filistinlilerin kendini savunma hakkı yokmu

Amine

İsrail kendini savunmuyor Filistin'i işgal ettiğinden beri saldırıyor,zulm yapıyor,kendini savunan Filistinlilerdir
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