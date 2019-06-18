NATO'dan HAVELSAN'a sürpriz ziyaret NATO’ya üye ülkelerin subaylarından oluşan 100 kişilik grup HAVELSAN’a ziyarette bulundu.

NATO'ya üye ülke subaylarının eğitim aldığı NATO Savunma Kolejinden yaklaşık 100 kişilik heyet HAVELSAN'ı ziyaret etti. Heyete bilgi verildi HAVELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Korgeneral Chris Whitecross başkanlığındaki heyete ziyaret sırasında şirketin ürün ve çözümleri hakkında bilgi verildi. NATO Savunma Kolejinde eğitimleri devam eden binbaşıdan tuğgenerale kadar çeşitli rütbelerde toplam 33 ülkenin subaylarının ve sivil görevlilerinin bulunduğu yaklaşık 100 kişilik heyet, Simülasyon Teknolojileri Merkezi'ni de gezdi. Heyete, burada HAVELSAN'ın simülasyon teknolojileri tanıtıldı.

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