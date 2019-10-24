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NATO'dan flaş hamle! Türkiye için toplanıyor

NATO Savunma Bakanları toplanıyor. Gündemde, Barış Pınarı Harekatı ve Harekat nedeniyle NATO üyeleri ile Ankara arasında yaşanan gerilim var.

24 Ekim 2019 Perşembe 08:43
NATO'dan flaş hamle! Türkiye için toplanıyor

NATO Savunma Bakanları, bugün 2 sün sürecek toplantıları için Brüksel'de bir araya gelecek. Bakanların gündem maddelerinin başında Türkiye'nin Suriye'de 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle başta ABD ve Fransa olmak üzere NATO üyeleri ile Ankara arasında yaşanan gerilim var.

Savunma bakanlarının, ateşkesin sağlanmasının ardından sahadaki durumu, değişen koşullar çerçevesinde DAEŞ ile mücadelenin nasıl devam ettirileceğini, Almanya'nın kuzeydoğu Suriye'de uluslararası güç tarafından kontrol edilecek bir güvenli bölge kurulması önerisini ve NATO'nun Türk hava sahasının korunması konusunda alınacak kararları ele alması bekleniyor. 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantının gündemiyle ilgili olarak dün düzenlediği basın toplantısında, Kuzeydoğu Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin öncelikli olarak görüşüleceğini, müttefiklerin bu konuda "açık ve dürüst" bir tartışma gerçekleştireceklerini kaydetti.

Stoltenberg'in atıfta bulunduğu son gelişmeler ise Barış Pınarı Harekatı'na başta ABD olmak üzere birçok müttefik ülkeden gelen tepkiler ile 17 Ekim'de ABD, 22 Ekim'de de Rusya ile varılan anlaşmalar olarak değerlendiriliyor.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 08:43
  1. Ankara
  2. Türkiye
  3. suriye
  4. nato
  5. barış pınarı
  6. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

  • dürüstdürüst20 sa önce
    AT I ALAN ÜSKÜDARI GEÇTİ VE ARTIK SABAH OLDU:!!!!Uyanın yavrular uyanın.
  • AKTONTONAKTONTON21 sa önce
    ARTIK BU BIRLIGIN TÜRKIYE ICIN ANLAMI KALMAMISTIR - ZIRA BRÜKSELDEKI STRADEJI GELISTERME ESNASINDA BILGISAYARA AKTARILAN SAVAS SENARYOSUNDA - TÜRKIYE DÜSMAN GÖSTERILIRSE - GERISINI SIZ DÜSÜNÜN- ARTIK YENI BIR MÜSLÜMAN ASKERÎ BIRLIGI KURMANIN ZAMANI GELMISTIR
  • ihsanihsan23 sa önce
    türkiyeyei terörden koruyamıyan natodan bir bpk çıkmaz.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 23 sa önce
    Nato, Tūrkiye, Hariç Būtūn Mūttefiklerini Koruyor. Bu Sorgulanmalıdır.
  • abdullahabdullah23 sa önce
    muttefik, acik-durust laflari KOCAMAN YALAN! bunkar en buyuk DUSMAN! dun AB olarak dusuncelerini aciklayan; irkci, antiislamci, darbeci ve teror yandasligini saklamayip ustelik yaptirim vs gibi kahpelik planlayanlarin nato sapkasi ile karsimiza cikmasi cok salakca
  • Alperen Alperen 23 sa önce
    Bu NATO’nun anacı müttefikinizi korumak yoksa onu bölmek için terörist örgüt kurup desteklemek mi?? NATO bize ne mazeret üretecek. Benim kurtardığım toprakta natonun bir işi olamaz. Defolup gidebilirler
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 1 gün önce
    Nato kimse sizden bir şey istemiyor gölge etmeyin yeterpatriotlarınızı alın ona da ihtiyacımız yok ...

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