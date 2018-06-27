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NATO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

27 Haziran 2018 Çarşamba 21:49
NATO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu akşam telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu akşam telefonda görüştü. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye'nin NATO'ya yönelik taahhüdünün güçlü biçimde devam edeceğinin ve katkılarının daha da artacağının vurgulandığı görüşmede Stoltenberg ise Türkiye'nin ittifak için son derece önemli bir üye olduğuna dikkati çekti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Temmuz ayında Brüksel'de yapılacak olan NATO Zirvesinin yüz yüze görüşmek için önemli bir fırsat teşkil edeceğini de belirttiler.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 21:49
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