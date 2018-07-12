NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!

Brüksel'de gerçekleştirilen NATO zirvesinde dünya gündemi görüşüldü. Ülkelerin ikili diyaloglar ile birbirlerinde fikir alışverişinde bulunduğu toplantıda Türkiye lideri Erdoğan da Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Ayaküstü gerçekleştirilen toplantının sonunda Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.

"ONU SEVERİM"

Oldukça verimli samimi bir şekilde geçen ayaküstü sohbette YPG-FETÖ ve Suriye politikaları ele alınırken, konuşma sonrasında Başkan Erdoğan başka liderler ile görüşmek için Trump'ın yanından ayrıldı. Trump'ın yanından ayrıldığı sırada Erdoğan'a ABD'li mevkidaşından övgü geldi.

Donald Trump'ın yanındakilere Başkan Erdoğan için "Onu severim, onu severim" dediği öğrenildi.