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NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!

Brüksel'de yapılan NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Erdoğan'la sohbeti sonrası yanındakileri Erdoğan için 'Onu severim' dediği öğrenildi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 09:20
NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!

Brüksel'de gerçekleştirilen NATO zirvesinde dünya gündemi görüşüldü. Ülkelerin ikili diyaloglar ile birbirlerinde fikir alışverişinde bulunduğu toplantıda Türkiye lideri Erdoğan da Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Ayaküstü gerçekleştirilen toplantının sonunda Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.

"ONU SEVERİM"

Oldukça verimli samimi bir şekilde geçen ayaküstü sohbette YPG-FETÖ ve Suriye politikaları ele alınırken, konuşma sonrasında Başkan Erdoğan başka liderler ile görüşmek için Trump'ın yanından ayrıldı. Trump'ın yanından ayrıldığı sırada Erdoğan'a ABD'li mevkidaşından övgü geldi.

Donald Trump'ın yanındakilere Başkan Erdoğan için "Onu severim, onu severim" dediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 09:20
  1. abd
  2. donald trump
  3. başkan
  4. recep tayiyp erdoğan

YORUM YAZ

  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp8 sa önce
    Şeytan da seni sever pis herif !
  • hasanhasan7 sa önce
    seversinde kalleşliklerin devam ediyor
  • FatihFatih8 sa önce
    Biz de onu sevdiğin gibi seni severiz(!).
  • HasanHasan8 sa önce
    Bir kafirin sevdiğini ben sevmem çünkü kâfir karşılıksız sevmez hani seçimde ha bire pompalıyordunuz Dünya Erdoğan'a karşı diye bak elinizle yalanınızı ortaya koydunuz adamlar seviyormuş be kardeşim
  • AdemAdem8 sa önce
    Bukalemun herif. Sözünde dur da biz de seni sevmeyi bi "deneyelim".!!!
  • Mesut AykaçMesut Aykaç8 sa önce
    çok büyük haber bravo. ne başkanımızın nede bizim onun sevgisine ihtiyacımız yok
  • DinarlıDinarlı8 sa önce
    Seversin tabii! Korkutarak, tehdit ederek olmayacak bu iş.!Bir de severek ! deneyelim diyorsun mecburen!!!Sizin sevginiz kan kokar... Lazım değil..
  • Mehmet AcarMehmet Acar8 sa önce
    Aman sevmesin... Aman sevmesin...
  • Adem EvliyaAdem Evliya8 sa önce
    Başkaları bir şey dememiş mi?Sadece bunu mu duydunuz.
  • KocasolakKocasolak7 sa önce
    Bu ne yahu, başkanımızın bunun iltifatına ihtiyacı mı var. Küçük adamlar balkanımızı da küçük düşürmeye ÇANAK tuttuğu bir haber. Reis bunlardan da bunların sevgisinden de uzak dursun, ahmak dost düşmandsn önce vurur bizi.
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