NATO Zirvesi'nde dikkat çekmişti! Erdoğan'ın yanındaki başörtülü ismin kim olduğu ortaya çıktı

NATO Zirvesi'nde ülke liderleri ile tek tek bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmeler esnasında eşlik eden başörtülü kişi dikkat çekmişti. Herkesin merak ettiği bu ismin başörtülü olduğu için TBMM'den kovulan Merve Kavakcı ile Ali Ahmad Abushanab'ın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu öğrenildi.

NATO Zirvesi'nde başörtülü kişi dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ne katıldı. Zirve toplantısının yanı sıra ülke liderleri ile de tek tek bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden bir kişi ise dikkatlerden kaçmadı.

Merve Kavakcı'nın kızı çıktı

NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden başörtülü kişinin Merve Kavakcı ve Ali Ahmad Abushanab'ın kızı ve Mariam Abushanab'ın kız kardeşi olan Fatima Gülham Abushanab olduğu öğrenildi.

Abushanab'ın Cumhurbaşkanlığı'nda uluslararası ilişkiler uzmanı olarak görev yaptığı ifade edildi.

Kavakcı başörtülü olduğu için TBMM'den kovulmuştu

28 Şubat 1977 tarihinde gerçekleştirilen ve ‘postmodern darbe’ olarak bilinen süreçte TBMM’de yaşadıkları asla unutulmayan ve her daim inançlarının peşinden giden Merve Kavakcı, sembol isimlerden birisi hale gelmişti. TBMM'ye başörtülü girdiği için Bülent Ecevit ve bazı vekiller tarafından sert tepkiyle karşılaşan Kavakcı, Meclis'ten kovulmuştu.

Ecevit TBMM'de tarihe kara bir leke olarak geçen şu ifadeleri kullanmıştı:

'Türkiye'de özel yaşamda kadınların giyim -kuşamına başörtüsüne kimse karışmıyor. Ancak burası özel yaşam alanı değildir. Devletin gelenek ve kurallarına burada görev yapanlar uymak zorundadır. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz'

Fatima Gülham Abushanab kimdir?

Fatima Gülham Abushanab, lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler alanında George Mason Üniversitesinde tamamladı. Daha sonra Georgetown Üniversitesinde Liberal Studies programında Müslüman-Hristiyan İlişkileri bölümünde yüksek lisans yaptı. Washington D.C.'de sürdürdüğü eğitimin yanı sıra farklı yerlerde araştırma asistanlığı görevi aldı. Abushanab'ın görev aldığı kuruluşlardan bazıları Becketfund Organization for Religious Liberty, Woodrow Wilson International Center for Scholars ve United States Congress oldu.