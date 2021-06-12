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NATO zirvesi öncesi Türkiye'den Libya hamlesi
Gündem NATO zirvesi öncesi Türkiye'den Libya hamlesi
Gündem

NATO zirvesi öncesi Türkiye'den Libya hamlesi

NATO zirvesi öncesi Türkiye'den kritik bir hamle geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Sayın Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Sayın İbrahim Kalın ile birlikte bugün (12 Haziran) Libya´ya resmi ziyarette bulunmaktadır." denildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 16:14:00 -
NATO zirvesi öncesi Türkiye'den Libya hamlesi

NATO zirvesi öncesi Türkiye'den kritik bir hamle geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Sayın Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Sayın İbrahim Kalın ile birlikte bugün (12 Haziran) Libya´ya resmi ziyarette bulunmaktadır." denildi.

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