NATO zirvesi Ankara'da: Rutte'den 12 Airbus, 5 Triton ve 10 Global Eye müjdesi

Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi, savunma sanayisinin kalbinin attığı bir güne ev sahipliği yaptı. 36'ncı NATO Liderler Zirvesi, 'NATO Savunma Sanayii Forumu' ile kapılarını açtı.

Forumun sabah bölümünde kürsüye çıkan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ilk müjdeyi havadan yakıt ikmali kabiliyeti için verdi. Rutte, "Bugün birçok müttefikimiz tanker transport filolarının bir parçası olarak Airbus'tan 12 tane uçak alacaklar" dedi.

Zirve Ankara'da toplandı, Türk savunma devleri sahnede

Foruma üye ülkelerin savunma bakanları ve savunma sanayi şirketlerinin temsilcileri katıldı. Salonda ROKETSAN, ASELSAN ve BAYKAR gibi Türk savunma sanayisinin önemli firmalarının temsilcileri de yer aldı.

Fuar, NATO üyesi ülkeler arasında sağlanan iş birlikleriyle üretilen yeni savunma ürünlerini tanıttı. Rutte tabloyu "Gururla söylüyorum ki bugün size göstereceğimiz çok şey var" sözleriyle özetledi.

12 Airbus A400: Çok uluslu hava gücü projesi

Rutte, ilk duyurunun havadan havaya yakıt ikmali yapabilecek yeni hava gücüyle ilgili olduğunu söyledi. "Savunmamızı ve caydırıcılığımızı artırmayı amaçlıyoruz" diyen Genel Sekreter, 12 adet Airbus A400 uçağının tanker transport filolarına katılacağını açıkladı.

Rutte, "A400 ile birlikte oldukça yüksek kabiliyetli ve çok uluslu bir proje görüyoruz" ifadesini kullandı. Genel Sekreter'e göre Airbus platformu Avrupa'da endüstri liderliği yapıyor ve NATO-AB iş birliğini ABD'deki sanayi ortaklarına kadar genişletiyor.

Rutte sözlerini şu cümleyle bağladı: "Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıllara artık hazırız."

5 Triton: Denizlerde kesintisiz göz

Genel Sekreter, istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) alanında yeni bir anlaşmanın yapıldığını duyurdu. NATO'nun ISR gücüne 5 adede kadar Triton tipi yüksek irtifa, uzun havada kalış süreli insansız hava aracı katılıyor.

Rutte, bu araçların geniş deniz alanları üzerinde gece gündüz kesintisiz gözetleme sunacağını belirtti. Triton'un yüksek irtifada uzun süre uçabildiğini ve açık denizler dahil geniş alanları verimli biçimde tarayabildiğini anlattı.

Genel Sekreter, aracın görevini "tehditleri erkenden tespit etmemize, deniz ulaştırma hatlarımızı korumamıza" yardım etmek olarak tanımladı. Triton, Kuzey Kutbu bölgesi gibi zorlu coğrafyalardaki operasyonları da destekleyecek.

Üretimi Northrop Grumman üstlenirken, transatlantik endüstrisi görev desteği, veri sistemleri ve altyapı çalışmalarını yürütüyor. Rutte bu projeyi "kelimenin tam anlamıyla bir 'NATO yapımı' proje" olarak nitelendirdi.

10 Saab Global Eye: E3'ün yerini alacak yeni göz

Rutte, onlarca yıldır "göklerdeki göz" olan E3 havadan erken uyarı ve kontrol sistemine dikkat çekti. Bu sistemler kuzey Norveç'ten güney Türkiye'ye kadar geniş bir coğrafyada görev yaptı; ancak artık hizmet ömürlerinin sonuna yaklaştı.

Çeşitli müttefikler, bunların yerini alacak 10 adede kadar Saab Global Eye uçağının ortak tedarikini duyurdu. Global Eye; hava, deniz ve kara sahalarında tek bir platform üzerinden eş zamanlı gözetleme sağlıyor.

Sistem; dron sürüleri, balistik füzeler ve seyir füzeleri dahil karmaşık tehditleri tespit etme, izleme ve tanımlama yeteneğine sahip. Rutte, Global Eye'ı "ABD endüstrisinin hayati katkılarıyla, Avrupalı ve Kanadalı endüstriler tarafından hayata geçirilen transatlantik bir program" olarak tanımladı.

2035 hedefi: Savunmaya GSYİH'nin yüzde 5'i

Rutte, bir yıl önce Lahey'de alınan kararı hatırlattı. Müttefikler, 2035 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5'i kadar bütçeyi savunma sanayisine ayıracak.

Genel Sekreter, "1 yıl sonra Ankara'da sonuçları görmeye başladık" dedi. Rutte, Atlantik'in her iki yakasındaki müttefiklerin milyarlarca dolar değerinde sözleşmeler imzaladığını ve bu paranın on binlerce yeni istihdam yaratacağını vurguladı.

Rutte konuşmasını ittifakın gücüne vurgu yaparak bitirdi: "1 milyar insanı koruyoruz ve biz ittifakımızın her bir santimetresini bu şekilde korumuş olacağız."

Sıkça Sorulan Sorular

36'ncı NATO Liderler Zirvesi nerede toplandı?

Zirve, Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde 'NATO Savunma Sanayii Forumu' ile başladı.

Müttefikler kaç adet Airbus A400 alacak?

Mark Rutte, birçok müttefikin tanker transport filoları için Airbus'tan 12 uçak alacağını açıkladı.

Triton insansız hava araçlarını kim üretiyor?

Triton'un üretimini Northrop Grumman üstleniyor; transatlantik endüstrisi görev desteği ve veri sistemlerini yürütüyor.

Global Eye hangi sistemin yerini alacak?

10 adede kadar Saab Global Eye, hizmet ömrünün sonuna yaklaşan E3 erken uyarı sistemlerinin yerini alacak.

Ankara'da toplanan bu zirvede Türk savunma sanayisinin sahne alması sizce ne anlatıyor? Görüşünüzü yorumlarda paylaşın.

Kaynak: DHA