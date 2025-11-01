NATO ülkesinden Rus savaş uçaklarına engelleme: Bir haftada üçüncü kez

NATO'nun doğu kanadındaki ülkelerden Polonya, Baltık Denizi'nde Rus askeri faaliyetlerine karşı yüksek alarm durumunu sürdürüyor. Polonya Hava Kuvvetleri, Rusya'ya ait bir keşif uçağını daha engellediğini açıkladı.

MİG-29'LAR RUS İL-20'Yİ ENGELLEDİ

Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 09.00 sıralarında iki adet Polonya'ya ait MiG-29 savaş uçağı havalandı.Uçaklar, Baltık Denizi üzerinde uçuş yapan ve:

Uçuş planı sunmayan, Transponderi (iletişim cihazı) kapalı olan,

Rus İL-20 tipi askeri keşif uçağına engelleme yaptı. Polonyalı pilotlar, uçağın kimlik tespitini yaptıktan sonra NATO prosedürlerine uygun olarak uçağa eskortluk etti.

Harekat Komutanlığı, bu tür davranışların "bölgedeki sivil ve askeri hava trafiği güvenliği için ciddi tehdit oluşturduğunu" vurguladı, ancak Rus uçağının Polonya hava sahasını ihlal etmediği kaydedildi.

BİR HAFTADA ÜÇÜNCÜ MİSİLLEME VAKASI

Bu olay, Salı gününden bu yana Rus keşif uçağının Polonya jetleri tarafından engellendiği üçüncü vaka oldu.

İlk Vaka: Geçtiğimiz Salı günü uluslararası hava sahasında, transponderi kapalı uçan bir İL-20 uçağı Polonya savaş uçakları tarafından engellenmişti.

İkinci Vaka: Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, dün sabah da başka bir Rus İL-20 uçağının engellendiğini duyurmuştu.

Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz, bu durumla ilgili yaptığı açıklamada, "Polonya için tehdit ülkenin doğusundan, Rusya'dan gelmekte" şeklinde konuşmuştu.

NATO'nun doğu kanadındaki ülkeler, son dönemde yaşanan hava sahası ihlallerinin ardından yüksek alarm seviyesine geçmiş durumda.