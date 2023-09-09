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Dünya NATO ülkesi Rusya’ya ait İHA parçalarının bulunduğunu açıkladı
Dünya

NATO ülkesi Rusya’ya ait İHA parçalarının bulunduğunu açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-09-09 19:48:00 -
NATO ülkesi Rusya’ya ait İHA parçalarının bulunduğunu açıkladı

Romanya Savunma Bakanlığı, Rusya’ya ait olduğu düşünülen insansız hava aracı (İHA) parçalarının sınırlarında bulunduğunu duyurdu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e bilgi verdiler.

Romanya Savunma Bakanlığı, Rusya’ya ait olduğu düşünülen insansız hava aracı (İHA) parçalarının sınırlarında bulunduğunu açıkladı. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, durumun Romanya hava sahasının ihlal edildiğine işaret ettiğini ve kabul edilemez olduğunu söyledi. Romanya topraklarına bu hafta ikinci kez Rus İHA’sının düştüğünü belirten Iohannis, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e bilgi verdiğini ve Stoltenberg’in ittifakın Romanya ile tam dayanışma olduğu mesajını ilettiğini aktardı.

Iohannis, “Rumen yetkililerin Ukrayna sınırında yeni İHA parçaları tespit etmiş olmaları, bir NATO üyesi olan Romanya’nın hava sahasının ihlal ettiği anlamına geliyor. Bölgedeki Romanya vatandaşlarının güvenliğine yönelik gerçek tehditler oluşturacak şekilde ihlal edildiğine işaret ediyor” ifadelerini kullandı. Iohannis, “Ukrayna’nın Tuna kıyılarına yönelik Rus saldırıları sonucunda oluşan bu durumu sertlikle kınıyorum” dedi.

Kaynak: İHA

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